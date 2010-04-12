NDV писал(а): ..... А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....
Den, не буду считать Ваши деньги ( ), но, как понимаю, Ваш доход десятки (2-3-...) тысяч (причём, в месяц и не гривен ). Такой доход имеет, возможно, 1% жителей Украины. В среднем по Украине на питание уходит где-то 50% доходов семьи (не буду искать сейчас точную цифру, думаю, реально больше). Если добавить расходы на ЖКХ и одежду-обувь, то в результате окажется, что на покупку валюты у ср. семьи денег нет и за курсом большинство семей, мягко говоря, не особо следит. И форумные рассказы о "стадах оленей" выглядят несколько преувеличенными. Так что "цены на хавку" важны для того, чтобы оценить роль "широких народных масс" на наличном валютном рынке и "успехи экономического роста" Украины и, соответственно, благосостояния народа. А также цифры инфляции, публикуемые НБУ и Госстатом и их соответствие реальности.
NDV, я всё время указывал, что пишу цены на яйца С0, а не С1. Яша, тогда не понимаю, каким образом такая разница в ценах - в разы?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 27 лип, 2019 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Это в упаковке просто, я той же фабрики Ясенсвит но категории С0 (больше размером) беру до 1.2 грн за штуку, кат С1 можно и по 80 коп взять в супермаркетах...
А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(
Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....
1% от растрат - это продукты. Куда тратятся остальные 11080$ в месяц? ( и это при условии, что по одному чеку в 3000 грн продуктов хватает на целый месяц )
Не 3000 это не на месяц а за раз ... Та всё очень просто ... Дома квартиры машины развлечения обучение детей , ну и себе на старость нужно немножко отложить ...
Den написав:Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....
1% от растрат - это продукты. Куда тратятся остальные 11080$ в месяц? ( и это при условии, что по одному чеку в 3000 грн продуктов хватает на целый месяц )
Не 3000 это не на месяц а за раз ... Та всё очень просто ... Дома квартиры машины развлечения обучение детей , ну и себе на старость нужно немножко отложить ...
Yuri_T написав:бюджет. т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни.
Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?
500 млн евро кредит практически на подходе..при желании можно выполнить 4 условия за 2 недели..урожай хороший...СМИ и западные политики в целом хорошо оценивают итоги выборов..запуск норстрима 2 откладывается на какое-то время..и если Европа захочет, такое ощущение, что ж... здесь не наступит. Важно ж не отсутствие девальвации, а важно, чтоб она не превысила 10% за год...тогда держатели облиг все равно в плюсе. Заливают деньгами - это хорошо..главное, не повторить ющенковской клоунады ЗЫ Так а чего никто не топит за Порошенко? Фейслесс? ...Почитайте интервью. Там хорошо и много о том, что я талдычу здесь уже года 4 - о необходимости уменьшения разницы между мах и мин доходами населения, и о том, что 8% - это реально количество людей, которым стало лучше при По.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Суб 27 лип, 2019 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
L написав:Нет на внутреннем рынке преимущества от ревала, конкуренция с импортом растет. Временные проблемы на таможне - это не общеэкономическая тенденция. Мы достаточно открыты. Те, кто работает через офшоры, достаточно там накомили, чтобы не стать нищими. Они могут инвестировать и на другие рынки. Деньги идут туда, где им быть выгодно. Тень, коррупция и прочие пугалки - это больше вопрос бюджета, а не экономики.
Абсолютно згідний- ще пару років тому я наводив приклад, коли виробник-постачальник, з яким я працював років 10, після знаменитих зарплатних 1600-3200 підняв ціну на свою продукцію, і я змушений був перейти на закупівлю імпортних комплектуючих. З того часу зросло все -від електрики до газу і на сьогодні у Львові серйозних виробництв практично не залишилося - достатньо сказати, що на сьогодні проблема зробити точний аналіз твердості матеріалу, яку в радянські часи можна було зробити в інструментал. цеху любого заводу. І з відкритістю внутрішнього ринку також "в точку"- на жаль, і без курсу умови для імпорту набагато сприятливіші, ніж для вітчизняного товаровиробника, починаючи від умов реєстрації продукції і закінчуючи (а для кого починаючи) умовами ведення бізнесу.[/quote]
Це вам двом так в книжках пишуть? Бо в мене виходить. Є імпорт і експорт. Імпорт - частина сировини десь 60-70%. Експорт готової продукції - 30-40% від всього, пів на пів євро-долар. Решта внутрішній ринок. По твердості, ну зверніться в політех, але думаю це не єдине місце де Вам поможуть у Львові. А так, то да твердість матеріалів, проблеми з постачальниками, ще яйця от можна обговорити другий день, чи помірятися хто скільки в унітаз спускає. Саме те місце... П.С. в рідній Коломиї сьогодні по 25,4 можна спокійно купити долар, яйцями не цікавився...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Навуходоносор написав:Интервью с послом Франции. 500 млн евро кредит практически на подходе..
Ссылок, конечно же нет.
Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR 500 млн уже до конца 2019 года, выразил надежду глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
«У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR 500 млн, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС», — сказал Мингарелли в интервью агентству «Интерфакс-Украина» .
При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.
Навуходоносор написав:Интервью с послом Франции. 500 млн евро кредит практически на подходе..
Ссылок, конечно же нет.
Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере EUR 500 млн уже до конца 2019 года, выразил надежду глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
«У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере EUR 500 млн, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС», — сказал Мингарелли в интервью агентству «Интерфакс-Украина» .
При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.