Додано: Суб 27 лип, 2019 15:36

Den написав: NDV писал(а):

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А вот грудка куриная и индюшиная в цене просто выстелили, последняя уже около 200 грн/кг, когда года 3 назад я ее брал по 80, а сейчас перешел на куриную Эпикур, можно по акции по 110 взять =(

Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 .... Ребята ВЫ шо с ума сошли счать и смотреть цену на хавку ... Это ж 1 % от расстрат... Я например даже без малейшего понития что сколько стоит .. Единственное что я заметил , что при курсе 8 средний чек был 1.000 теперь порядка 3000 ....

, не буду считать Ваши деньги (), но, как понимаю, Ваш доход десятки (2-3-...) тысяч (причём, в месяц и не гривен).Такой доход имеет, возможно, 1% жителей Украины.В среднем по Украине на питание уходит где-то 50% доходов семьи (не буду искать сейчас точную цифру, думаю, реально больше). Если добавить расходы на ЖКХ и одежду-обувь, то в результате окажется, что на покупку валюты у ср. семьи денег нет и за курсом большинство семей, мягко говоря, не особо следит.И форумные рассказы о "стадах оленей" выглядят несколько преувеличенными.Так что "цены на хавку" важны для того, чтобы оценить роль "широких народных масс" на наличном валютном рынке и "успехи экономического роста" Украины и, соответственно, благосостояния народа. А также цифры инфляции, публикуемые НБУ и Госстатом и их соответствие реальности., я всё время указывал, что пишу цены на яйца С0, а не С1., тогда не понимаю, каким образом такая разница в ценах - в разы?