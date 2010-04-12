...посмотрим на ситуацию в экономике. Она не дает повода для оптимизма. Например, индекс промышленного производства в июне по сравнению с маем составил 98,7% — объем промпроизводства в июне текущего года снизился на 1,3% по сравнению с маем. Кстати, аналогичная ситуация наблюдается и если применить «базовый» метод — в июне этого года по отношению к июню 2018 промпроизводство упало на те же 1,3%. Наиболее тревожная ситуация в перерабатывающей промышленности (снижение к маю текущего года на 2,8%, к июню прошлого года на 4,8%) и производстве товаров инвестиционного назначения (снижение до мая текущего года на 4,1%, к июню прошлого года на 8,4%). В производстве строительной продукции в июне по сравнению с маем объемы производства упали на 7,3% (это происходит в разгар сезона строительных работ!). Не исключено, что это опережающий индикатор, свидетельствующий о приближении замедление в строительной сфере.



Если сравнить промпроизводство за первое полугодие 2019 с соответствующим периодом прошлого года, то оно возросло лишь на 0,5%, что ничтожно мало для экономики, которая должна расти на 5-7% в год (согласно консенсусному мнения экспертов).

.....

Отечественный производитель промышленной продукции не в почете на внутреннем рынке. Посмотрим на структуру нашего розничного товарооборота за 2018: рынок продовольственных товаров наполняется отечественной продукцией на 81,4%, рынок непродовольственных товаров на 31,7%.



Подробнее посмотрим на рынок непродовольственных товаров. Во многих его сегментах ситуация удручающая. Доля отечественной телекоммуникационной продукции составляет 0,1% рынка, аудио и видео оборудования — 0,4%, компьютерной техники — 1,9%, мотоциклов — 2,2% , фото- и оптического оборудования — 3,2%, автомобилей — 3,6%, обувь — 4,2%, часов и ювелирных изделий — 4,8%. Я перечислил в основном товары с высокой долей добавленной стоимости. Как видим, практически полностью Украина их импортирует.

..............

Кстати, здесь есть и вопросы к Правлению НБУ — очень серьезное укрепление гривны поощряет импорт, а высокие ставки по кредитам (одним из факторов, который на них влияет, является учетная ставка) дестимулируют украинского производителя.



Приведу факты, от которых мороз идет по коже даже в середине лета. За 2016-2018 годы ГП «Антонов» не произвело и не поставило заказчикам ни одного серийного самолета. В 2018 году АвтоЗАЗ произвел один(!) легковой автомобиль. В 2019 году Крюковский вагоностроительный завод произвел 8 пассажирских вагонов, за январь-апрель 2019 года произвел 5 таких вагонов.



Сложился колоссальный структурный перекос, когда в одной из крупнейших стран Европы стало выгодным производить только сырье и агропродукцию, а выпуск обычных промышленных товаров, не говоря уже о технологической продукции становится дороже, а сама продукция качественно хуже, чем за рубежом.

............

Что будет, если ничего не делать? Приведу убедительный пример — Украина в январе — июне импортировала 7 тыс. т. огурцов и 55 тыс. т. томатов, соответственно на 38% и 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такой объем импорта огурцов и томатов стал рекордным за последнее десятилетие! В комментарии Украинской плодоовощной ассоциации сказано, что нашим производителям все труднее конкурировать на внутреннем рынке с турецкими овощами. Вот такие дела ...



Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.