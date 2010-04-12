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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1630163116321633>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 222
вище 25.65
52%
115
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
7
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
34
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:Извиняюсь, но о чем здесь речь, о каких то па8 или па12 десяток? Мы уже давно покупаем па23-25, на более дешевые даже не смотрим.


если они на развес, то даже в Новусе вроде видел по 0,79 грн., и гдето даже было по 0,69 но очень грязные серые и мелкие
но счёс подаражали опять стали больше гривны 1,29 и больше
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:11

  uaprofi написав:
  Starikan написав:Извиняюсь, но о чем здесь речь, о каких то па8 или па12 десяток? Мы уже давно покупаем па23-25, на более дешевые даже не смотрим.


если они на развес, то даже в Новусе вроде видел по 0,79 грн., и гдето даже было по 0,69 но очень грязные серые и мелкие
но счёс подаражали опять стали больше гривны 1,29 и больше

Извиняюсь за офтоп, но сегодня смотрел в АТБ: 10 стоковых яиц - 18,9 грн.
С такой ценой зимой будет 50 грн/10 стоковых яиц.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:39

  uaprofi написав:
  twin написав:Ну от бачите 25.40 а Ви казали до 25.50 ще дійти треба) Я от вже розглядаю похід на 25 (25.20) від якого рівня почнеться відскок.. :roll:


а может мы плавно идём обратно к 8
средняя ЗП 10К это будет 1250 долл
ну если не к 8 то может к 12 тогда средняяя ЗП составит 833 долл что тоже весьма неплохо,
но сейчас курс первоначально наверное на 21 это 476 дол. - что тоже весьма недурно
Короче, идём верной дорогой!!!


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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:00

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Яша, завтра специально заеду проверю, что у нас в Харькове в Сельпо.

Извиняюсь, но о чем здесь речь, о каких то па8 или па12 десяток? Мы уже давно покупаем па23-25, на более дешевые даже не смотрим.

Вопрос даже не в "смотрим", я таких цен просто не вижу. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:07

Статья Богдана Данилишина.
Прошу прощения за длинные цитаты.
...посмотрим на ситуацию в экономике. Она не дает повода для оптимизма. Например, индекс промышленного производства в июне по сравнению с маем составил 98,7% — объем промпроизводства в июне текущего года снизился на 1,3% по сравнению с маем. Кстати, аналогичная ситуация наблюдается и если применить «базовый» метод — в июне этого года по отношению к июню 2018 промпроизводство упало на те же 1,3%. Наиболее тревожная ситуация в перерабатывающей промышленности (снижение к маю текущего года на 2,8%, к июню прошлого года на 4,8%) и производстве товаров инвестиционного назначения (снижение до мая текущего года на 4,1%, к июню прошлого года на 8,4%). В производстве строительной продукции в июне по сравнению с маем объемы производства упали на 7,3% (это происходит в разгар сезона строительных работ!). Не исключено, что это опережающий индикатор, свидетельствующий о приближении замедление в строительной сфере.

Если сравнить промпроизводство за первое полугодие 2019 с соответствующим периодом прошлого года, то оно возросло лишь на 0,5%, что ничтожно мало для экономики, которая должна расти на 5-7% в год (согласно консенсусному мнения экспертов).
.....
Отечественный производитель промышленной продукции не в почете на внутреннем рынке. Посмотрим на структуру нашего розничного товарооборота за 2018: рынок продовольственных товаров наполняется отечественной продукцией на 81,4%, рынок непродовольственных товаров на 31,7%.

Подробнее посмотрим на рынок непродовольственных товаров. Во многих его сегментах ситуация удручающая. Доля отечественной телекоммуникационной продукции составляет 0,1% рынка, аудио и видео оборудования — 0,4%, компьютерной техники — 1,9%, мотоциклов — 2,2% , фото- и оптического оборудования — 3,2%, автомобилей — 3,6%, обувь — 4,2%, часов и ювелирных изделий — 4,8%. Я перечислил в основном товары с высокой долей добавленной стоимости. Как видим, практически полностью Украина их импортирует.
..............
Кстати, здесь есть и вопросы к Правлению НБУ — очень серьезное укрепление гривны поощряет импорт, а высокие ставки по кредитам (одним из факторов, который на них влияет, является учетная ставка) дестимулируют украинского производителя.

Приведу факты, от которых мороз идет по коже даже в середине лета. За 2016-2018 годы ГП «Антонов» не произвело и не поставило заказчикам ни одного серийного самолета. В 2018 году АвтоЗАЗ произвел один(!) легковой автомобиль. В 2019 году Крюковский вагоностроительный завод произвел 8 пассажирских вагонов, за январь-апрель 2019 года произвел 5 таких вагонов.

Сложился колоссальный структурный перекос, когда в одной из крупнейших стран Европы стало выгодным производить только сырье и агропродукцию, а выпуск обычных промышленных товаров, не говоря уже о технологической продукции становится дороже, а сама продукция качественно хуже, чем за рубежом.
............
Что будет, если ничего не делать? Приведу убедительный пример — Украина в январе — июне импортировала 7 тыс. т. огурцов и 55 тыс. т. томатов, соответственно на 38% и 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такой объем импорта огурцов и томатов стал рекордным за последнее десятилетие! В комментарии Украинской плодоовощной ассоциации сказано, что нашим производителям все труднее конкурировать на внутреннем рынке с турецкими овощами. Вот такие дела ...

Если пустить все на самотек, то придется не только забыть о производстве самолетов или пассажирских вагонов, но и наша страна превратится в импортера продовольствия. Тогда и сомнительный статус «аграрной сверхдержавы», которым справедливо возмущаются украинские промышленники и экономические эксперты, станет недоступной мечтой.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/130434-kak-menyat-nashu-ekonomiku#ixzz5uujZnmuC
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 00:21

Кстати, раз уж сегодня был разговор о денежных агрегатах.
Посчитал коэфф. монетизации экономики Украины М2/ВВП = 1273770/3558706 = 35,8%
Цифры отсюда - М2 из https://finstat.info/dinamika-denezhnyih-agregatov-ukrainyi, ВВП - https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
Оптимальным уровнем монетизации для развитой страны считается как минимум 56—60 %, низкий уровень монетизации экономики может сдерживать внешнеэкономическое развитие

(из Вики - статья "Денежная масса")
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 08:19

  Навуходоносор написав:
  yuri_m написав:
  Yuri_T написав:бюджет.
т.е. мы с вами, который оплатит процентными выплатами этот праздник жизни.

Так раньше и проценты по ОВГЗ были больше, а что-то не наблюдалось такого сброса валюты за желание владеть гривнями. А тут прямо резкий ажиотаж и гребут по любой цене и под любой процент ОВГЗ! Такое впечатление, что целенаправленно заливают нас валютой с какой-то тайной задачей. Экономика начала скатываться в минус, внешнеторговый баланс резко ухудшается - на какой такой позитив вдруг начали рассчитывать инвесторы? Ведь зайти сюда не проблема - проблема потом выскочить с прибылью! Ведь 16-17% по ОВГЗ могут очень быстро уйти в отрицательную доходность, если курс скакнет хотя бы до 27.30-27.80. Основная-то масса облигаций на 3-6 месяцев. Выходит кто-то им нашептал, что в ближайшие месяцы курс будут держать зубами ниже 27? Откуда такая осведомленность?

500 млн евро кредит практически на подходе..при желании можно выполнить 4 условия за 2 недели..урожай хороший...СМИ и западные политики в целом хорошо оценивают итоги выборов..запуск норстрима 2 откладывается на какое-то время..и если Европа захочет, такое ощущение, что ж... здесь не наступит. Важно ж не отсутствие девальвации, а важно, чтоб она не превысила 10% за год...тогда держатели облиг все равно в плюсе. Заливают деньгами - это хорошо..главное, не повторить ющенковской клоунады :?
ЗЫ Так а чего никто не топит за Порошенко? Фейслесс? :mrgreen:
...Почитайте интервью. Там хорошо и много о том, что я талдычу здесь уже года 4 - о необходимости уменьшения разницы между мах и мин доходами населения, и о том, что 8% - это реально количество людей, которым стало лучше при По.

Як правило усі інші дають гроші після рішення МВФ! За винятком гу анітарних і цільових програм!?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 09:43

  twin написав:orest
Ну от бачите 25.40 а Ви казали до 25.50 ще дійти треба) Я от вже розглядаю похід на 25 (25.20) від якого рівня почнеться відскок.. :roll:

Це Ви пишете ЗАРАЗ!!! А ось що я писав РАНІШЕ
viewtopic.php?p=4699959#p4699959 04 липня
viewtopic.php?p=4702208#p4702208 08 липня
viewtopic.php?p=4706629#p4706629 15 липня
І на Курсі гляньте, що я писав, наприклад, 11 липня, коментуючи допис гуру коли шановний Моцарт написав багато чинників на користь того, що все, кінцева і після виборів розворот. Чи 18 липня. А що Ви писали ТОДІ??? :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 11:10

  ЛАД написав:Статья Богдана Данилишина.
Прошу прощения за длинные цитаты.
Приведу убедительный пример — Украина в январе — июне импортировала 7 тыс. т. огурцов и 55 тыс. т. томатов, соответственно на 38% и 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такой объем импорта огурцов и томатов стал рекордным за последнее десятилетие! В комментарии Украинской плодоовощной ассоциации сказано, что нашим производителям все труднее конкурировать на внутреннем рынке с турецкими овощами.

длина цитаты - то еще ладно
а вот зачем передергивания цифр постить?
я приводил цифры, сейчас лень искать пост
общая идея -
украинские аграрии экспортируют качественные дорогие овощи в евросоюз
украинские потребители не могут покупать эту продукцию, тех кто может позволить - мало
на освободившееся место завозятся импортированные (они и дешевле, и хуже украинских, но им легче боороться за тонкий кошелек)
при этом если сравнивать объемы, то размер экспорта в разы превышает объем импорта практически по каждой позиции
==
по поводу овощей. сегодня был на рынке
до моего города постепенно доходит сезон урожая
голандская кукуруза, которую я покупал больше месяца по 8-12 за кочан, сейчас по 4-7
помидоры, аналогичные тем, что покупал 2 недели назад по 30, сегодня купил по 15
и это еще не сезон. сезон - август-сентябрь
и это пройдет
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:І на Курсі гляньте, що я писав


навіщо тут згадувати вата сайт?
одна раша пропаганда звідти лізе
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greenozon
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