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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1630163116321633 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 222 вище 25.65 52% 115 25.55 - 25.6499 11% 24 25.45 - 25.5499 7% 16 25.40 - 25.4499 8% 18 25.35 - 25.3999 3% 7 25.30 - 25.3499 1% 3 25.25 - 25.2999 2% 5 нижче 25.25 15% 34 Всього голосів : 222 Додано: Нед 28 лип, 2019 11:19 uaprofi написав: Starikan написав: Извиняюсь, но о чем здесь речь, о каких то па8 или па12 десяток? Мы уже давно покупаем па23-25, на более дешевые даже не смотрим. Извиняюсь, но о чем здесь речь, о каких то па8 или па12 десяток? Мы уже давно покупаем па23-25, на более дешевые даже не смотрим.

если они на развес, то даже в Новусе вроде видел по 0,79 грн., и гдето даже было по 0,69 но очень грязные серые и мелкие

но счёс подаражали опять стали больше гривны 1,29 и больше если они на развес, то даже в Новусе вроде видел по 0,79 грн., и гдето даже было по 0,69 но очень грязные серые и мелкиено счёс подаражали опять стали больше гривны 1,29 и больше

Это где. В Киеве меньше 2 гривен уже яиц не найдешь. Именно за последнюю неделю подорожали, до этого было меньше гривны. Все сговорились. Для того и Ясенсвит сожгли еще 2 месяца назад. Это где. В Киеве меньше 2 гривен уже яиц не найдешь. Именно за последнюю неделю подорожали, до этого было меньше гривны. Все сговорились. Для того и Ясенсвит сожгли еще 2 месяца назад. hxbbgaf Повідомлень: 20682 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1255 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 11:28 ЛАД написав: Кстати, раз уж сегодня был разговор о денежных агрегатах.

Посчитал коэфф. монетизации экономики Украины М2/ВВП = 1273770/3558706 = 35,8%

Цифры отсюда - М2 из https://finstat.info/dinamika-denezhnyih-agregatov-ukrainyi , ВВП - https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/

Оптимальным уровнем монетизации для развитой страны считается как минимум 56—60 %, низкий уровень монетизации экономики может сдерживать внешнеэкономическое развитие

(из Вики - статья "Денежная масса") Кстати, раз уж сегодня был разговор о денежных агрегатах.Посчитал коэфф. монетизации экономики Украины М2/ВВП = 1273770/3558706 =Цифры отсюда - М2 из, ВВП -(из Вики - статья "Денежная масса")



А я тоже об этом уже долго талдычу, что рост денежных агрегатов в Украине после 2013 года резко затормозился. Кстати, это моё личное наблюдение Так как деньги - это кровь экономики, то понятно, раз экономика в упадке, то ей рост денежной массы без надобности.

Табличку вчера свою здесь постил: для меня это ценная табличка. Были года, когда "расчётный" курс бакса почти совпадал с фактом и "расчётный курс" на год опережал фактический и "предсказывал" часто фактический курс.

Мой вывод: курс бакса - это производная от динамики и величины сальдо платёжного баланса Украины и размера и динамики денежных агрегатов, в большей степени, чем размер сам размер ЗВР.

По этим показателям у нас огромнейший запас прочности гривны. Поэтому для меня неудивительно укрепление гривны и ОВГЗ здесь играет далеко не основную роль.

И ещё: энергоносители в Украине покупаются непрерывно. ПОэтому все эти разговоры "экспердов" о том, что осенний рост курса бакса связан с закупкой энергоносителей не обоснованны.

Удивительно было рост курса бакса в мае 2019г. Чистая блин и умелая спекуляция. Через неё я и погорел. Гадав, що ту зе мун буде, а воно навпаки.

И решил навсегда завязать с покупкой бакса. Ведь риски большие для гривны остаются. Народ в протестном гневе ещё неосознал ещё, что сотворил, выбрав Зе и его Ко. Он также и Яныка в едином порыве выбрал. Никто ничему не учится.

Но как же насобирать себе на пенсию, если не в баксе? (Хотя постоянные слухи об отмене 100 и 50 баксов давно ходят, мол типа для борьбы с преступностью. А я тоже об этом уже долго талдычу, что рост денежных агрегатов в Украине после 2013 года резко затормозился. Кстати, это моё личное наблюдениеТак как деньги - это кровь экономики, то понятно, раз экономика в упадке, то ей рост денежной массы без надобности.Табличку вчера свою здесь постил: для меня это ценная табличка. Были года, когда "расчётный" курс бакса почти совпадал с фактом и "расчётный курс" на год опережал фактический и "предсказывал" часто фактический курс.Мой вывод: курс бакса - это производная от динамики и величины сальдо платёжного баланса Украины и размера и динамики денежных агрегатов, в большей степени, чем размер сам размер ЗВР.По этим показателям у нас огромнейший запас прочности гривны. Поэтому для меня неудивительно укрепление гривны и ОВГЗ здесь играет далеко не основную роль.И ещё: энергоносители в Украине покупаются непрерывно. ПОэтому все эти разговоры "экспердов" о том, что осенний рост курса бакса связан с закупкой энергоносителей не обоснованны.Удивительно было рост курса бакса в мае 2019г. Чистая блин и умелая спекуляция. Через неё я и погорел. Гадав, що ту зе мун буде, а воно навпаки.И решил навсегда завязать с покупкой бакса. Ведь риски большие для гривны остаются. Народ в протестном гневе ещё неосознал ещё, что сотворил, выбрав Зе и его Ко. Он также и Яныка в едином порыве выбрал. Никто ничему не учится.Но как же насобирать себе на пенсию, если не в баксе? (Хотя постоянные слухи об отмене 100 и 50 баксов давно ходят, мол типа для борьбы с преступностью. Yuri_61 Повідомлень: 1574 З нами з: 30.09.15 Подякував: 182 раз. Подякували: 250 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1630163116321633 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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