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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1630163116321633

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 222
вище 25.65
52%
115
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
7
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
34
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 11:19

  uaprofi написав:
  Starikan написав:Извиняюсь, но о чем здесь речь, о каких то па8 или па12 десяток? Мы уже давно покупаем па23-25, на более дешевые даже не смотрим.

если они на развес, то даже в Новусе вроде видел по 0,79 грн., и гдето даже было по 0,69 но очень грязные серые и мелкие
но счёс подаражали опять стали больше гривны 1,29 и больше

Это где. В Киеве меньше 2 гривен уже яиц не найдешь. Именно за последнюю неделю подорожали, до этого было меньше гривны. Все сговорились. Для того и Ясенсвит сожгли еще 2 месяца назад.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 11:28

  ЛАД написав:Кстати, раз уж сегодня был разговор о денежных агрегатах.
Посчитал коэфф. монетизации экономики Украины М2/ВВП = 1273770/3558706 = 35,8%
Цифры отсюда - М2 из https://finstat.info/dinamika-denezhnyih-agregatov-ukrainyi, ВВП - https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
Оптимальным уровнем монетизации для развитой страны считается как минимум 56—60 %, низкий уровень монетизации экономики может сдерживать внешнеэкономическое развитие

(из Вики - статья "Денежная масса")


А я тоже об этом уже долго талдычу, что рост денежных агрегатов в Украине после 2013 года резко затормозился. Кстати, это моё личное наблюдение :oops: Так как деньги - это кровь экономики, то понятно, раз экономика в упадке, то ей рост денежной массы без надобности.
Табличку вчера свою здесь постил: для меня это ценная табличка. Были года, когда "расчётный" курс бакса почти совпадал с фактом и "расчётный курс" на год опережал фактический и "предсказывал" часто фактический курс.
Мой вывод: курс бакса - это производная от динамики и величины сальдо платёжного баланса Украины и размера и динамики денежных агрегатов, в большей степени, чем размер сам размер ЗВР.
По этим показателям у нас огромнейший запас прочности гривны. Поэтому для меня неудивительно укрепление гривны и ОВГЗ здесь играет далеко не основную роль.
И ещё: энергоносители в Украине покупаются непрерывно. ПОэтому все эти разговоры "экспердов" о том, что осенний рост курса бакса связан с закупкой энергоносителей не обоснованны.
Удивительно было рост курса бакса в мае 2019г. Чистая блин и умелая спекуляция. Через неё я и погорел. Гадав, що ту зе мун буде, а воно навпаки.
И решил навсегда завязать с покупкой бакса. Ведь риски большие для гривны остаются. Народ в протестном гневе ещё неосознал ещё, что сотворил, выбрав Зе и его Ко. Он также и Яныка в едином порыве выбрал. Никто ничему не учится.
Но как же насобирать себе на пенсию, если не в баксе? (Хотя постоянные слухи об отмене 100 и 50 баксов давно ходят, мол типа для борьбы с преступностью.
Yuri_61
 
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