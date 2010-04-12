Додано: Нед 28 лип, 2019 11:28

ЛАД написав: Кстати, раз уж сегодня был разговор о денежных агрегатах.

Посчитал коэфф. монетизации экономики Украины М2/ВВП = 1273770/3558706 = 35,8%

Цифры отсюда - М2 из https://finstat.info/dinamika-denezhnyih-agregatov-ukrainyi , ВВП - https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/

Оптимальным уровнем монетизации для развитой страны считается как минимум 56—60 %, низкий уровень монетизации экономики может сдерживать внешнеэкономическое развитие

(из Вики - статья "Денежная масса") Кстати, раз уж сегодня был разговор о денежных агрегатах.Посчитал коэфф. монетизации экономики Украины М2/ВВП = 1273770/3558706 =Цифры отсюда - М2 из, ВВП -(из Вики - статья "Денежная масса")

А я тоже об этом уже долго талдычу, что рост денежных агрегатов в Украине после 2013 года резко затормозился. Кстати, это моё личное наблюдениеТак как деньги - это кровь экономики, то понятно, раз экономика в упадке, то ей рост денежной массы без надобности.Табличку вчера свою здесь постил: для меня это ценная табличка. Были года, когда "расчётный" курс бакса почти совпадал с фактом и "расчётный курс" на год опережал фактический и "предсказывал" часто фактический курс.Мой вывод: курс бакса - это производная от динамики и величины сальдо платёжного баланса Украины и размера и динамики денежных агрегатов, в большей степени, чем размер сам размер ЗВР.По этим показателям у нас огромнейший запас прочности гривны. Поэтому для меня неудивительно укрепление гривны и ОВГЗ здесь играет далеко не основную роль.И ещё: энергоносители в Украине покупаются непрерывно. ПОэтому все эти разговоры "экспердов" о том, что осенний рост курса бакса связан с закупкой энергоносителей не обоснованны.Удивительно было рост курса бакса в мае 2019г. Чистая блин и умелая спекуляция. Через неё я и погорел. Гадав, що ту зе мун буде, а воно навпаки.И решил навсегда завязать с покупкой бакса. Ведь риски большие для гривны остаются. Народ в протестном гневе ещё неосознал ещё, что сотворил, выбрав Зе и его Ко. Он также и Яныка в едином порыве выбрал. Никто ничему не учится.Но как же насобирать себе на пенсию, если не в баксе? (Хотя постоянные слухи об отмене 100 и 50 баксов давно ходят, мол типа для борьбы с преступностью.