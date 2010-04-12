навіщо тут згадувати вата сайт?
одна раша пропаганда звідти лізе
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2019 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
навіщо тут згадувати вата сайт?
одна раша пропаганда звідти лізе
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 лип, 2019 11:28
А я тоже об этом уже долго талдычу, что рост денежных агрегатов в Украине после 2013 года резко затормозился. Кстати, это моё личное наблюдение Так как деньги - это кровь экономики, то понятно, раз экономика в упадке, то ей рост денежной массы без надобности.
Табличку вчера свою здесь постил: для меня это ценная табличка. Были года, когда "расчётный" курс бакса почти совпадал с фактом и "расчётный курс" на год опережал фактический и "предсказывал" часто фактический курс.
Мой вывод: курс бакса - это производная от динамики и величины сальдо платёжного баланса Украины и размера и динамики денежных агрегатов, в большей степени, чем размер сам размер ЗВР.
По этим показателям у нас огромнейший запас прочности гривны. Поэтому для меня неудивительно укрепление гривны и ОВГЗ здесь играет далеко не основную роль.
И ещё: энергоносители в Украине покупаются непрерывно. ПОэтому все эти разговоры "экспердов" о том, что осенний рост курса бакса связан с закупкой энергоносителей не обоснованны.
Удивительно было рост курса бакса в мае 2019г. Чистая блин и умелая спекуляция. Через неё я и погорел. Гадав, що ту зе мун буде, а воно навпаки.
И решил навсегда завязать с покупкой бакса. Ведь риски большие для гривны остаются. Народ в протестном гневе ещё неосознал ещё, что сотворил, выбрав Зе и его Ко. Он также и Яныка в едином порыве выбрал. Никто ничему не учится.
Но как же насобирать себе на пенсию, если не в баксе? (Хотя постоянные слухи об отмене 100 и 50 баксов давно ходят, мол типа для борьбы с преступностью.
Додано: Нед 28 лип, 2019 11:40
А тут вати і совкодрочерів мало? На профільних гілках там жорстка модерація і інваліди три дні ціну яєць не обговорюють. Крім того, останніх кілька тижнів "загон портал" явно тут а не там... При всій повазі...
П.С. Коли на другий день після забави миють посуд, утворюються помиї... А хтось це називає окрошкою і вважає кулінарною стравою... Скоро ми тої окрошки зачерпнемо... А від долярчиків вже проходу немає...
П.П.С. Якщо в країні нічого кардинально міняти не будуть, долярчикам нічого не зміниться, якщо почнуть кардинальні зміни - долярчикам стане значно гірше. Що долярчики будуть робити через рік, особливо якщо їх хтось так само ефективно використає? Адже в соцмережах далі тренування ідуть (то зістарь себе і вистави, то ще якась виключно "цікава-потрібна-корисна" хріня )
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:04
хоть раз купите грязные куриные яйца у бабушки на базаре и вы уже не захотите возвращаться к фермерским , не важен размер важен состав яйца , содержание полезных веществ, так вот в фермерских будь то с0 или с1 не важно раза в два меньше полезных веществ и вкус и цвет и запах ...значительно хуже
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:08
Я про свій допис там, про похід на 23.50 розписував, а Ви казали ще рано говорити 25.50 ще навіть нема...
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не поленился - пересчитал сумму привлечений по ОВГЗ с начала года (на сайте минфина) - получил цифру 240 млрд.
Плюс 1 мррд евро (+- 29 млрд в гривнах*) в июне месяце от еврооблигаций.
Итого привлекли порядка 270 млрд.
В бюджете запланировано
На каком основании минфин продолжает дальше размещать овгз?
Если же под фразой "внутрішні запозичення" они имеют в виду привлечения именно в гривнях - то тут тоже, с начала года привлекли порядка 180-185 млрд (сам дотошно не высчитывал отдельно гривню и валюту в овгз - основываюсь на публичной информации прошлого месяца, например отсюда https://news.finance.ua/ru/news/-/45163 ... chala-goda:
) Т.е.
155,5 млрд в конце июня + около 28 млрд в гривнах (из 54 всего) в этом месяце = 183+ млрд
Итого гривневый лимит как бы исчерпали почти.
Т.е осталось всего-то порядка 20 млрд в гривне (202 млрд - 183 млрд),
и порядка 60 млрд грн в валютном экв. (143 млрд - (26.5 млрд - 29 млрд* (январь-июнь)) - 26 млрд (июль)).
Вопросы:
1) что дальше?
2) Изменения в минфиновском плане привлечения денег (в том числе пропорции привлечения в валютах) требуют изменений в бюджет, т.е. голосование в Раде, или достаточно подписи гройсмана или его наступника)? Т.е. могут ли вообще плюнуть на этот план привлечения и дальше продолжать удовлетворять пьяных "нерезидентов" грн. привлечениями, хоть на весь остаток плана или свыше него? Гулять так гулять .
3) И почему, как видно, понятия "внутрішні і зовнішні запозичення" они относят к валюте привлечения, а не к типу: ОВДП, ОЗДП. Т.к если бы относили к типу привлечения: внутриУкраины, или заБугром, то должны были бы вообще еще 2 недели назад остановить свои аукционы ОВГЗ и/или менять план привлечения)
4) вроде как собираются привлечь еврооблигаций на 1 млрд долл и еще 500 млн откуда-то маячят, т.е. порядка 40 млрд в грн.экв уже "забиты"). Каково дальнейшее поведение минфина?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 28 лип, 2019 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:18
Вы анализ делали, или как?
Во вторых, не создать ли вам тему о продуктах, и не перестать ли засорять валютный форум?
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну і трохи офф-у) Вчора тарився продуктами а польщі в різних маркетах і просто дивувався, які ми ніщеброди...
Наприклад:
йогурт данон подвійний в нас від 22грн і вище, там 9грн.
курячі стегна акція 15грн 1кг там, в нас самі знаєте, ну і так далі...
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и это пройдет
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