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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1631163216331634

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 222
вище 25.65
52%
115
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
3%
7
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
2%
5
нижче 25.25
15%
34
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:курячі стегна акція 15грн 1кг там

варианта вижу 3
1. просроченные?
2. пропущен 0 в цене
3. импорт из очень странных стран. вот не уверен что на лекарства потом 1000 не потратите
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:43

  ЧИА написав:
  twin написав:курячі стегна акція 15грн 1кг там

варианта вижу 3
1. просроченные?
2. пропущен 0 в цене
3. импорт из очень странных стран. вот не уверен что на лекарства потом 1000 не потратите

Просрочені, тільки в нас таке може бути, запросто, а там таке не канає. Якщо термін місяць півтори до завершення викидають на акцію і ціну ставлять, щоб забрали як найшвидше, одним словом європа. Вже не раз брав різне. Деколи попадається фінське масло на акцію з терміном два місяці до завершення -40-45% від ціни, відразу беру упаковку 12шт в морозилці збарігається супер.
twin
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:51

  twin написав:Yuri_61
Спробуйте впродовж пяти наступних років збирати гривню.


так к этому и подталкивают

такое было в начале 2000-х, потом 2008 - 2013
а всё заканчивалось обвалом гривны
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:21

  uaprofi написав:
  twin написав:Ну от бачите 25.40 а Ви казали до 25.50 ще дійти треба) Я от вже розглядаю похід на 25 (25.20) від якого рівня почнеться відскок.. :roll:


а может мы плавно идём обратно к 8
средняя ЗП 10К это будет 1250 долл
ну если не к 8 то может к 12 тогда средняяя ЗП составит 833 долл что тоже весьма неплохо,
но сейчас курс первоначально наверное на 21 это 476 дол. - что тоже весьма недурно
Короче, идём верной дорогой!!!


Ага верной дорогой потребления импорта и смерти внутреннего производства ;)
А так же жизни в долг (
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:33

  Faceless написав:
  yama написав:
  ЛАД написав:NDV, я всё время указывал, что пишу цены на яйца С0, а не С1.
хоть раз купите грязные куриные яйца у бабушки на базаре и вы уже не захотите возвращаться к фермерским , не важен размер важен состав яйца , содержание полезных веществ, так вот в фермерских будь то с0 или с1 не важно раза в два меньше полезных веществ и вкус и цвет и запах ...значительно хуже

Вы анализ делали, или как?
Во вторых, не создать ли вам тему о продуктах, и не перестать ли засорять валютный форум?
это видно даже по анализу органолептических показателей , а такой анализ сделать можете и вы взяв два образца и сравнив их . Главное что бы вы не купили у перекупа фермерское под видом домашнего . Разница между домашней самодельной колбасой и колбасой из супермаркета за 200 грн тоже требует
лабораторных изысканий ? Вкус и жирность домашнего молока и пакетированного ? и так далее . А что всем можно про яйца , а мне нет :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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