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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1632163316341635>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 224
вище 25.65
51%
115
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
8
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
15%
34
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  twin написав:курячі стегна акція 15грн 1кг там

варианта вижу 3
1. просроченные?
2. пропущен 0 в цене
3. импорт из очень странных стран. вот не уверен что на лекарства потом 1000 не потратите
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:43

  ЧИА написав:
  twin написав:курячі стегна акція 15грн 1кг там

варианта вижу 3
1. просроченные?
2. пропущен 0 в цене
3. импорт из очень странных стран. вот не уверен что на лекарства потом 1000 не потратите

Просрочені, тільки в нас таке може бути, запросто, а там таке не канає. Якщо термін місяць півтори до завершення викидають на акцію і ціну ставлять, щоб забрали як найшвидше, одним словом європа. Вже не раз брав різне. Деколи попадається фінське масло на акцію з терміном два місяці до завершення -40-45% від ціни, відразу беру упаковку 12шт в морозилці збарігається супер.
twin
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 12:51

  twin написав:Yuri_61
Спробуйте впродовж пяти наступних років збирати гривню.


так к этому и подталкивают

такое было в начале 2000-х, потом 2008 - 2013
а всё заканчивалось обвалом гривны
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:21

  uaprofi написав:
  twin написав:Ну от бачите 25.40 а Ви казали до 25.50 ще дійти треба) Я от вже розглядаю похід на 25 (25.20) від якого рівня почнеться відскок.. :roll:


а может мы плавно идём обратно к 8
средняя ЗП 10К это будет 1250 долл
ну если не к 8 то может к 12 тогда средняяя ЗП составит 833 долл что тоже весьма неплохо,
но сейчас курс первоначально наверное на 21 это 476 дол. - что тоже весьма недурно
Короче, идём верной дорогой!!!


Ага верной дорогой потребления импорта и смерти внутреннего производства ;)
А так же жизни в долг (
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:33

  Faceless написав:
  yama написав:
  ЛАД написав:NDV, я всё время указывал, что пишу цены на яйца С0, а не С1.
хоть раз купите грязные куриные яйца у бабушки на базаре и вы уже не захотите возвращаться к фермерским , не важен размер важен состав яйца , содержание полезных веществ, так вот в фермерских будь то с0 или с1 не важно раза в два меньше полезных веществ и вкус и цвет и запах ...значительно хуже

Вы анализ делали, или как?
Во вторых, не создать ли вам тему о продуктах, и не перестать ли засорять валютный форум?
это видно даже по анализу органолептических показателей , а такой анализ сделать можете и вы взяв два образца и сравнив их . Главное что бы вы не купили у перекупа фермерское под видом домашнего . Разница между домашней самодельной колбасой и колбасой из супермаркета за 200 грн тоже требует
лабораторных изысканий ? Вкус и жирность домашнего молока и пакетированного ? и так далее . А что всем можно про яйца , а мне нет :roll:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:49

  orest написав:
  L написав:Абсолютно згідний- ще пару років тому я наводив приклад, коли виробник-постачальник, з яким я працював років 10, після знаменитих зарплатних 1600-3200 підняв ціну на свою продукцію, і я змушений був перейти на закупівлю імпортних комплектуючих. З того часу зросло все -від електрики до газу і на сьогодні у Львові серйозних виробництв практично не залишилося - достатньо сказати, що на сьогодні проблема зробити точний аналіз твердості матеріалу, яку в радянські часи можна було зробити в інструментал. цеху любого заводу.
І з відкритістю внутрішнього ринку також "в точку"- на жаль, і без курсу умови для імпорту набагато сприятливіші, ніж для вітчизняного товаровиробника, починаючи від умов реєстрації продукції і закінчуючи (а для кого починаючи) умовами ведення бізнесу.



Це вам двом так в книжках пишуть? Бо в мене виходить. Є імпорт і експорт. Імпорт - частина сировини десь 60-70%. Експорт готової продукції - 30-40% від всього, пів на пів євро-долар. Решта внутрішній ринок.
По твердості, ну зверніться в політех, але думаю це не єдине місце де Вам поможуть у Львові.
А так, то да твердість матеріалів, проблеми з постачальниками, ще яйця от можна обговорити другий день, чи помірятися хто скільки в унітаз спускає. Саме те місце...
П.С. в рідній Коломиї сьогодні по 25,4 можна спокійно купити долар, яйцями не цікавився...

Ви неуважно читаєте:
1) те, що зробити аналіз в підвальчику політеха в діда, який може бути у відпустці (хворий), я знаю і без Вас, тому і написав, що проблематично, а не неможливо. Я хочу ще раз наголосити на тому, що навіть ще наприкінці 90-х це "можна було зробити в інструментал. цеху любого заводу".
2) проблем з поотачальником у мене немає - просто поміняв вітчизняного
виробника на імпорт, але це проблеми самого постачальника (ну ще може трохи його працівників, бюджету і т.п., але кого хвилюють такі дрібниці).
А наскільки добра річ ревал нацвалюти для виробника на відкритому ринку (якщо Ви звичайно не монополіст - тоді Ви, як Нафтогаз, ставите довільну ціну і всі українці мовчки купують), видно з простої арифметики:
при ревальвації на 10% собівартість Вашої продукції знизиться на частку імпортних складових *0,1 (це при тому що Ви маєте прямі поставки по імпорту, тому що якщо Ви купуєте цей імпорт в невеликій кількості у вітчизняних посередників, вони наведуть 1001 причину, чому цей імпорт (наприклад, бензин) не подешевшав також на 10%). Тобто Ваша продукція зможе стати в кращому випадку дешевшою на декілька відсотків, але ніяк не на 10, як імпортна, і Ваша конкурентоздатність знизиться.
На підтвердження "користі" ревалу говорить те, що чомусь "тупі американці" постійно звинувачують Китай у штучному заниженні курсу юаня до долара, звинувачуючи Пекін в "згвалтуванні" економікм США. Але це, напевне, вони не ті книжки читають.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всі ми добре пам"ятаєм, чим закінчилася ревальвація гривні При Тимошенко.
Результатом цієї ревальвації буде зниження конкурентноспроможності експорту України та недовиконання бюджету, засиллям імпорту.
У кого баксики, то потерпіть, не продавайте їх за дешево.
Скоро й наш час прийде. Що я зазря собі у збиток доляри скуповував? Коли можна було гривню на депозити порозпихати?
Терплю, зчипивши зуби справедливий курс па29.00
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:51

15 мая 2019
На жаль, як зазначає економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, економічних передумов для зміцнення гривні немає. «Тобто курс гривні не є проекцією сильної економіки. Зверніть увагу, в січні було зафіксовано падіння промислового виробництва на 2-3%, а за підсумками першого кварталу дефіцит бюджету перевищив 30 млрд грн в річному вимірі. Тому є привід стверджувати, що зміцнення гривні сьогодні викликано лише штучними монетарними факторами», – коментує Олексій Кущ. За словами аналітика, з одного боку, це політика НБУ по утриманню високої облікової ставки, яка дозволяє регулятору за допомогою депозитних сертифікатів “стерилізувати” надлишкову грошову масу в економіці, стримуючи інфляцію. Адже за таких умов банки практично не кредитують бізнес, а всю ліквідність вкладають у більш вигідні з точки зору дохідності і ризику папери НБУ. З іншого боку, політика Мінфіну по залученню коштів через випуск здебільшого короткострокових ОВДП (3 або 6 місяців) під вкрай високу ставку. «В умовах стабільного курсу це означає, що нерезиденти, які вкладають кошти в ОВДП, заробляють шалені 20% річних у валюті. Тому сьогодні всі спекулянти світу, образно кажучи, в Україні. І вони щомісячно суттєво (на 15-20 млрд грн) збільшують обсяги вкладень в наші ОВДП. Відповідно маємо монетарну пружину, яка швидко стискається – коли ж вона розпрямиться, це буде досить боляче для економіки», – попереджує Олексій Кущ. Що стосується впливу на бюджет, який нагадаємо, зверстано з розрахунку 29,4 грн/долар, то стрімкий ріст гривні на ньому позначиться якраз дуже негативно. «У нас ПДВ на імпортні товари є бюджетоутворюючим податком, від надходжень якого в цьогорічному бюджеті заплановано близько 300 млн грн. Зміцнення гривні на 5% означає втрату 15 млрд грн доходів бюджету тільки від зміни вартості імпортного ПДВ. А є ще ж мита та акцизи, які також прив’язані до курсу», – зазначає експерт. Загалом Мінфін та Нацбанк, по суті, змушені сьогодні вибирати між поганим та дуже поганим сценаріями. Або накопичувати значні кошти для повернення зовнішніх боргів (цього місяця Україна має сплатити кредиторам в еквіваленті майже 50 млрд грн, і ще приблизно стільки ж у вересні). За відсутності нових траншів від МВФ, це завдання вирішується за рахунок залучення від нерезидентів спекулятивного капіталу на внутрішньому ринку, при цьому власна економіка залишається на жорсткому «голодному пайку». Або ж отримати технічний дефолт. Останній варіант настільки неприйнятний для України, що навіть не розглядається. «Монетарна влада змушена фактично душити власну економіку, заради того, щоб якось розрахуватися з боргами. Вона штучно зміцнює гривню для того, щоб заманити в Україну нерезидентів, щоб ті вкладали гроші ще кілька місяців – хоча б до середини літа. А там можливо відновиться співробітництво з МВФ і можна буде трохи послабити монетарний зашморг та відпустити курсову пружину», – каже Олексій Кущ. Однак, в цьому сценарії є певна проблема – контрольовано стискати курсову пружину у нас виходить, а от контрольовано розтискати її, зазвичай, ні. «Курсовий «відкат» у таких випадках завжди важко прогнозувати і стримувати, оскільки в такі моменти включається паніка на ринках, і відповідно процес стає некерованим. Я вважаю, що економічно обгрунтований курс сьогодні складає 28 грн/долар. Якби Нацбанк припинив зв’язувати грошову масу, а Мінфін припинив проводити ці божевільні аукціони по розміщенню короткострокових ОВДП, то за кілька тижнів курс дуже швидко вийшов би на цей рівень і тримався навколо вказаної величини», – резюмував експерт. А так доводиться морально готуватися до наступної хвилі девальвації.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:27

  Yuri_61 написав:........
А я тоже об этом уже долго талдычу, что рост денежных агрегатов в Украине после 2013 года резко затормозился. Кстати, это моё личное наблюдение :oops: Так как деньги - это кровь экономики, то понятно, раз экономика в упадке, то ей рост денежной массы без надобности.
Табличку вчера свою здесь постил: для меня это ценная табличка. Были года, когда "расчётный" курс бакса почти совпадал с фактом и "расчётный курс" на год опережал фактический и "предсказывал" часто фактический курс.

По Вашей (или всё же не совсем Вашей или совсем не Вашей?) табличке целый ряд вопросов. Вчера задавал - viewtopic.php?p=4714750#p4714750.

Мой вывод: курс бакса - это производная от динамики и величины сальдо платёжного баланса Украины и размера и динамики денежных агрегатов, в большей степени, чем размер сам размер ЗВР.
По этим показателям у нас огромнейший запас прочности гривны. :?: Поэтому для меня неудивительно укрепление гривны и ОВГЗ здесь играет далеко не основную роль.

Вы уыерены, в том, что написали или так, для красного словца?
И ещё: энергоносители в Украине покупаются непрерывно. ПОэтому все эти разговоры "экспердов" о том, что осенний рост курса бакса связан с закупкой энергоносителей не обоснованны.

Непрерывно, но не равномерно.

Удивительно было рост курса бакса в мае 2019г. Чистая блин и умелая спекуляция. Через неё я и погорел. Гадав, що ту зе мун буде, а воно навпаки.
И решил навсегда завязать с покупкой бакса. Ведь риски большие для гривны остаются. Народ в протестном гневе ещё неосознал ещё, что сотворил, выбрав Зе и его Ко. Он также и Яныка в едином порыве выбрал. Никто ничему не учится.
Но как же насобирать себе на пенсию, если не в баксе? (Хотя постоянные слухи об отмене 100 и 50 баксов давно ходят, мол типа для борьбы с преступностью.

К чему фраза о Зе, непонятно. К делу отношения никакого. Но здесь не место для политики.
Ваше мнение о покупке-продаже бакса меняется даже не по часам. а чуть ли не по минутам. :) Вы уж как-то определитесь.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:36

  ЧИА написав:
  ЛАД написав:Статья Богдана Данилишина.
Прошу прощения за длинные цитаты.
Приведу убедительный пример — Украина в январе — июне импортировала 7 тыс. т. огурцов и 55 тыс. т. томатов, соответственно на 38% и 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Такой объем импорта огурцов и томатов стал рекордным за последнее десятилетие! В комментарии Украинской плодоовощной ассоциации сказано, что нашим производителям все труднее конкурировать на внутреннем рынке с турецкими овощами.

длина цитаты - то еще ладно
а вот зачем передергивания цифр постить?
я приводил цифры, сейчас лень искать пост
общая идея -
украинские аграрии экспортируют качественные дорогие овощи в евросоюз
украинские потребители не могут покупать эту продукцию, тех кто может позволить - мало
на освободившееся место завозятся импортированные (они и дешевле, и хуже украинских, но им легче боороться за тонкий кошелек)
при этом если сравнивать объемы, то размер экспорта в разы превышает объем импорта практически по каждой позиции
==
по поводу овощей. сегодня был на рынке
до моего города постепенно доходит сезон урожая
голандская кукуруза, которую я покупал больше месяца по 8-12 за кочан, сейчас по 4-7
помидоры, аналогичные тем, что покупал 2 недели назад по 30, сегодня купил по 15
и это еще не сезон. сезон - август-сентябрь

Цифры не мои - претензии Данилишину.
Ваши тезисы достаточно спорные. Объёмы импорта продуктов питания по ряду позиций достаточно велики. Да, по помидорам в этом году ситуация, можно сказать, случайная - выгорели из-за июньской жары, но зимой у нас практически все томаты импорт.
Насчёт лучше-хуже по качеству, спорить не буду, но кто мешает нашим аграриям производить дешёвую продукцию для удовлетворения внутр. спроса?
Падение цен на плодоовощную продукцию летом вполне естественно и закономерно и происходит ежегодно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 лип, 2019 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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