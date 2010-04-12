варианта вижу 3
1. просроченные?
2. пропущен 0 в цене
3. импорт из очень странных стран. вот не уверен что на лекарства потом 1000 не потратите
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
варианта вижу 3
1. просроченные?
2. пропущен 0 в цене
3. импорт из очень странных стран. вот не уверен что на лекарства потом 1000 не потратите
и это пройдет
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:43
Просрочені, тільки в нас таке може бути, запросто, а там таке не канає. Якщо термін місяць півтори до завершення викидають на акцію і ціну ставлять, щоб забрали як найшвидше, одним словом європа. Вже не раз брав різне. Деколи попадається фінське масло на акцію з терміном два місяці до завершення -40-45% від ціни, відразу беру упаковку 12шт в морозилці збарігається супер.
Додано: Нед 28 лип, 2019 12:51
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:21
Ага верной дорогой потребления импорта и смерти внутреннего производства
А так же жизни в долг (
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:33
это видно даже по анализу органолептических показателей , а такой анализ сделать можете и вы взяв два образца и сравнив их . Главное что бы вы не купили у перекупа фермерское под видом домашнего . Разница между домашней самодельной колбасой и колбасой из супермаркета за 200 грн тоже требует
лабораторных изысканий ? Вкус и жирность домашнего молока и пакетированного ? и так далее . А что всем можно про яйца , а мне нет
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 28 лип, 2019 13:49
Ви неуважно читаєте:
1) те, що зробити аналіз в підвальчику політеха в діда, який може бути у відпустці (хворий), я знаю і без Вас, тому і написав, що проблематично, а не неможливо. Я хочу ще раз наголосити на тому, що навіть ще наприкінці 90-х це "можна було зробити в інструментал. цеху любого заводу".
2) проблем з поотачальником у мене немає - просто поміняв вітчизняного
виробника на імпорт, але це проблеми самого постачальника (ну ще може трохи його працівників, бюджету і т.п., але кого хвилюють такі дрібниці).
А наскільки добра річ ревал нацвалюти для виробника на відкритому ринку (якщо Ви звичайно не монополіст - тоді Ви, як Нафтогаз, ставите довільну ціну і всі українці мовчки купують), видно з простої арифметики:
при ревальвації на 10% собівартість Вашої продукції знизиться на частку імпортних складових *0,1 (це при тому що Ви маєте прямі поставки по імпорту, тому що якщо Ви купуєте цей імпорт в невеликій кількості у вітчизняних посередників, вони наведуть 1001 причину, чому цей імпорт (наприклад, бензин) не подешевшав також на 10%). Тобто Ваша продукція зможе стати в кращому випадку дешевшою на декілька відсотків, але ніяк не на 10, як імпортна, і Ваша конкурентоздатність знизиться.
На підтвердження "користі" ревалу говорить те, що чомусь "тупі американці" постійно звинувачують Китай у штучному заниженні курсу юаня до долара, звинувачуючи Пекін в "згвалтуванні" економікм США. Але це, напевне, вони не ті книжки читають.
Додано: Нед 28 лип, 2019 14:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всі ми добре пам"ятаєм, чим закінчилася ревальвація гривні При Тимошенко.
Результатом цієї ревальвації буде зниження конкурентноспроможності експорту України та недовиконання бюджету, засиллям імпорту.
У кого баксики, то потерпіть, не продавайте їх за дешево.
Скоро й наш час прийде. Що я зазря собі у збиток доляри скуповував? Коли можна було гривню на депозити порозпихати?
Терплю, зчипивши зуби справедливий курс па29.00
Додано: Нед 28 лип, 2019 14:51
15 мая 2019
На жаль, як зазначає економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ, економічних передумов для зміцнення гривні немає. «Тобто курс гривні не є проекцією сильної економіки. Зверніть увагу, в січні було зафіксовано падіння промислового виробництва на 2-3%, а за підсумками першого кварталу дефіцит бюджету перевищив 30 млрд грн в річному вимірі. Тому є привід стверджувати, що зміцнення гривні сьогодні викликано лише штучними монетарними факторами», – коментує Олексій Кущ. За словами аналітика, з одного боку, це політика НБУ по утриманню високої облікової ставки, яка дозволяє регулятору за допомогою депозитних сертифікатів “стерилізувати” надлишкову грошову масу в економіці, стримуючи інфляцію. Адже за таких умов банки практично не кредитують бізнес, а всю ліквідність вкладають у більш вигідні з точки зору дохідності і ризику папери НБУ. З іншого боку, політика Мінфіну по залученню коштів через випуск здебільшого короткострокових ОВДП (3 або 6 місяців) під вкрай високу ставку. «В умовах стабільного курсу це означає, що нерезиденти, які вкладають кошти в ОВДП, заробляють шалені 20% річних у валюті. Тому сьогодні всі спекулянти світу, образно кажучи, в Україні. І вони щомісячно суттєво (на 15-20 млрд грн) збільшують обсяги вкладень в наші ОВДП. Відповідно маємо монетарну пружину, яка швидко стискається – коли ж вона розпрямиться, це буде досить боляче для економіки», – попереджує Олексій Кущ. Що стосується впливу на бюджет, який нагадаємо, зверстано з розрахунку 29,4 грн/долар, то стрімкий ріст гривні на ньому позначиться якраз дуже негативно. «У нас ПДВ на імпортні товари є бюджетоутворюючим податком, від надходжень якого в цьогорічному бюджеті заплановано близько 300 млн грн. Зміцнення гривні на 5% означає втрату 15 млрд грн доходів бюджету тільки від зміни вартості імпортного ПДВ. А є ще ж мита та акцизи, які також прив’язані до курсу», – зазначає експерт. Загалом Мінфін та Нацбанк, по суті, змушені сьогодні вибирати між поганим та дуже поганим сценаріями. Або накопичувати значні кошти для повернення зовнішніх боргів (цього місяця Україна має сплатити кредиторам в еквіваленті майже 50 млрд грн, і ще приблизно стільки ж у вересні). За відсутності нових траншів від МВФ, це завдання вирішується за рахунок залучення від нерезидентів спекулятивного капіталу на внутрішньому ринку, при цьому власна економіка залишається на жорсткому «голодному пайку». Або ж отримати технічний дефолт. Останній варіант настільки неприйнятний для України, що навіть не розглядається. «Монетарна влада змушена фактично душити власну економіку, заради того, щоб якось розрахуватися з боргами. Вона штучно зміцнює гривню для того, щоб заманити в Україну нерезидентів, щоб ті вкладали гроші ще кілька місяців – хоча б до середини літа. А там можливо відновиться співробітництво з МВФ і можна буде трохи послабити монетарний зашморг та відпустити курсову пружину», – каже Олексій Кущ. Однак, в цьому сценарії є певна проблема – контрольовано стискати курсову пружину у нас виходить, а от контрольовано розтискати її, зазвичай, ні. «Курсовий «відкат» у таких випадках завжди важко прогнозувати і стримувати, оскільки в такі моменти включається паніка на ринках, і відповідно процес стає некерованим. Я вважаю, що економічно обгрунтований курс сьогодні складає 28 грн/долар. Якби Нацбанк припинив зв’язувати грошову масу, а Мінфін припинив проводити ці божевільні аукціони по розміщенню короткострокових ОВДП, то за кілька тижнів курс дуже швидко вийшов би на цей рівень і тримався навколо вказаної величини», – резюмував експерт. А так доводиться морально готуватися до наступної хвилі девальвації.
Додано: Нед 28 лип, 2019 15:27
По Вашей (или всё же не совсем Вашей или совсем не Вашей?) табличке целый ряд вопросов. Вчера задавал - viewtopic.php?p=4714750#p4714750.
Вы уыерены, в том, что написали или так, для красного словца?
Непрерывно, но не равномерно.
К чему фраза о Зе, непонятно. К делу отношения никакого. Но здесь не место для политики.
Ваше мнение о покупке-продаже бакса меняется даже не по часам. а чуть ли не по минутам. Вы уж как-то определитесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 28 лип, 2019 15:36
Цифры не мои - претензии Данилишину.
Ваши тезисы достаточно спорные. Объёмы импорта продуктов питания по ряду позиций достаточно велики. Да, по помидорам в этом году ситуация, можно сказать, случайная - выгорели из-за июньской жары, но зимой у нас практически все томаты импорт.
Насчёт лучше-хуже по качеству, спорить не буду, но кто мешает нашим аграриям производить дешёвую продукцию для удовлетворения внутр. спроса?
Падение цен на плодоовощную продукцию летом вполне естественно и закономерно и происходит ежегодно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 28 лип, 2019 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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