навіщо тут згадувати вата сайт? одна раша пропаганда звідти лізе
А тут вати і совкодрочерів мало? На профільних гілках там жорстка модерація і інваліди три дні ціну яєць не обговорюють. Крім того, останніх кілька тижнів "загон портал" явно тут а не там... При всій повазі... П.С. Коли на другий день після забави миють посуд, утворюються помиї... А хтось це називає окрошкою і вважає кулінарною стравою... Скоро ми тої окрошки зачерпнемо... А від долярчиків вже проходу немає... http://lviv1256.com/lists/28-rokiv-kotu ... a-drozdov/ П.П.С. Якщо в країні нічого кардинально міняти не будуть, долярчикам нічого не зміниться, якщо почнуть кардинальні зміни - долярчикам стане значно гірше. Що долярчики будуть робити через рік, особливо якщо їх хтось так само ефективно використає? Адже в соцмережах далі тренування ідуть (то зістарь себе і вистави, то ще якась виключно "цікава-потрібна-корисна" хріня )
Вы знаете, всегда уважал Вас и внимательно читал Ваши посты, но в данном случае, простите, приходится повторить вопрос Vitl"а, кот. он Вам недавно задал: "Корона не давит?" Не пишу о политике и "окрошке", это Ваше мнение - имеете право. Но можно бы и повежливее. Да и ссылка сильно дешёвая. А насчёт яиц... У Вас тоже доходы как у Den"а? Но он при этом писал помягче. А цены на продукты питания имеют достаточно прямое отношение к курсам валют в Украине.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
orest написав:А тут вати і совкодрочерів мало? На профільних гілках там жорстка модерація і інваліди три дні ціну яєць не обговорюють. Крім того, останніх кілька тижнів "загон портал" явно тут а не там... При всій повазі... П.С. Коли на другий день після забави миють посуд, утворюються помиї... А хтось це називає окрошкою і вважає кулінарною стравою... Скоро ми тої окрошки зачерпнемо... А від долярчиків вже проходу немає... http://lviv1256.com/lists/28-rokiv-kotu ... a-drozdov/ П.П.С. Якщо в країні нічого кардинально міняти не будуть, долярчикам нічого не зміниться, якщо почнуть кардинальні зміни - долярчикам стане значно гірше. Що долярчики будуть робити через рік, особливо якщо їх хтось так само ефективно використає? Адже в соцмережах далі тренування ідуть (то зістарь себе і вистави, то ще якась виключно "цікава-потрібна-корисна" хріня )
А цены на продукты питания имеют достаточно прямое отношение к курсам валют в Украине.
якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки? ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати туди ППС по підробних чи в неналежному стані банкнот також ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є