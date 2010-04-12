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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1632163316341635

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 224
вище 25.65
51%
115
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
8
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
15%
34
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:57

  orest написав:
  greenozon написав:
  orest написав:І на Курсі гляньте, що я писав


навіщо тут згадувати вата сайт?
одна раша пропаганда звідти лізе

А тут вати і совкодрочерів мало? На профільних гілках там жорстка модерація і інваліди три дні ціну яєць не обговорюють. Крім того, останніх кілька тижнів "загон портал" явно тут а не там... При всій повазі...
П.С. Коли на другий день після забави миють посуд, утворюються помиї... А хтось це називає окрошкою і вважає кулінарною стравою... Скоро ми тої окрошки зачерпнемо... А від долярчиків вже проходу немає...
http://lviv1256.com/lists/28-rokiv-kotu ... a-drozdov/
П.П.С. Якщо в країні нічого кардинально міняти не будуть, долярчикам нічого не зміниться, якщо почнуть кардинальні зміни - долярчикам стане значно гірше. Що долярчики будуть робити через рік, особливо якщо їх хтось так само ефективно використає? Адже в соцмережах далі тренування ідуть (то зістарь себе і вистави, то ще якась виключно "цікава-потрібна-корисна" хріня :mrgreen: )

Вы знаете, всегда уважал Вас и внимательно читал Ваши посты, но в данном случае, простите, приходится повторить вопрос Vitl"а, кот. он Вам недавно задал: "Корона не давит?"
Не пишу о политике и "окрошке", это Ваше мнение - имеете право. Но можно бы и повежливее. Да и ссылка сильно дешёвая.
А насчёт яиц... У Вас тоже доходы как у Den"а? Но он при этом писал помягче.
А цены на продукты питания имеют достаточно прямое отношение к курсам валют в Украине.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:46

  ЛАД написав:
  orest написав:А тут вати і совкодрочерів мало? На профільних гілках там жорстка модерація і інваліди три дні ціну яєць не обговорюють. Крім того, останніх кілька тижнів "загон портал" явно тут а не там... При всій повазі...
П.С. Коли на другий день після забави миють посуд, утворюються помиї... А хтось це називає окрошкою і вважає кулінарною стравою... Скоро ми тої окрошки зачерпнемо... А від долярчиків вже проходу немає...
http://lviv1256.com/lists/28-rokiv-kotu ... a-drozdov/
П.П.С. Якщо в країні нічого кардинально міняти не будуть, долярчикам нічого не зміниться, якщо почнуть кардинальні зміни - долярчикам стане значно гірше. Що долярчики будуть робити через рік, особливо якщо їх хтось так само ефективно використає? Адже в соцмережах далі тренування ідуть (то зістарь себе і вистави, то ще якась виключно "цікава-потрібна-корисна" хріня :mrgreen: )

А цены на продукты питания имеют достаточно прямое отношение к курсам валют в Украине.

якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки?
ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати туди :roll:
ППС по підробних чи в неналежному стані банкнот також :arrow:
ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є
#noFOMO
TylerTruman_
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