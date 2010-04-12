навіщо тут згадувати вата сайт? одна раша пропаганда звідти лізе
А тут вати і совкодрочерів мало? На профільних гілках там жорстка модерація і інваліди три дні ціну яєць не обговорюють. Крім того, останніх кілька тижнів "загон портал" явно тут а не там... При всій повазі... П.С. Коли на другий день після забави миють посуд, утворюються помиї... А хтось це називає окрошкою і вважає кулінарною стравою... Скоро ми тої окрошки зачерпнемо... А від долярчиків вже проходу немає... http://lviv1256.com/lists/28-rokiv-kotu ... a-drozdov/ П.П.С. Якщо в країні нічого кардинально міняти не будуть, долярчикам нічого не зміниться, якщо почнуть кардинальні зміни - долярчикам стане значно гірше. Що долярчики будуть робити через рік, особливо якщо їх хтось так само ефективно використає? Адже в соцмережах далі тренування ідуть (то зістарь себе і вистави, то ще якась виключно "цікава-потрібна-корисна" хріня )
Вы знаете, всегда уважал Вас и внимательно читал Ваши посты, но в данном случае, простите, приходится повторить вопрос Vitl"а, кот. он Вам недавно задал: "Корона не давит?" Не пишу о политике и "окрошке", это Ваше мнение - имеете право. Но можно бы и повежливее. Да и ссылка сильно дешёвая. А насчёт яиц... У Вас тоже доходы как у Den"а? Но он при этом писал помягче. А цены на продукты питания имеют достаточно прямое отношение к курсам валют в Украине.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
orest написав:А тут вати і совкодрочерів мало? На профільних гілках там жорстка модерація і інваліди три дні ціну яєць не обговорюють. Крім того, останніх кілька тижнів "загон портал" явно тут а не там... При всій повазі... П.С. Коли на другий день після забави миють посуд, утворюються помиї... А хтось це називає окрошкою і вважає кулінарною стравою... Скоро ми тої окрошки зачерпнемо... А від долярчиків вже проходу немає... http://lviv1256.com/lists/28-rokiv-kotu ... a-drozdov/ П.П.С. Якщо в країні нічого кардинально міняти не будуть, долярчикам нічого не зміниться, якщо почнуть кардинальні зміни - долярчикам стане значно гірше. Що долярчики будуть робити через рік, особливо якщо їх хтось так само ефективно використає? Адже в соцмережах далі тренування ідуть (то зістарь себе і вистави, то ще якась виключно "цікава-потрібна-корисна" хріня )
А цены на продукты питания имеют достаточно прямое отношение к курсам валют в Украине.
якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки? ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати туди ППС по підробних чи в неналежному стані банкнот також ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є
yama написав: хоть раз купите грязные куриные яйца у бабушки на базаре и вы уже не захотите возвращаться к фермерским , не важен размер важен состав яйца , содержание полезных веществ, так вот в фермерских будь то с0 или с1 не важно раза в два меньше полезных веществ и вкус и цвет и запах ...значительно хуже
Вы анализ делали, или как? Во вторых, не создать ли вам тему о продуктах, и не перестать ли засорять валютный форум?
это видно даже по анализу органолептических показателей , а такой анализ сделать можете и вы взяв два образца и сравнив их . Главное что бы вы не купили у перекупа фермерское под видом домашнего . Разница между домашней самодельной колбасой и колбасой из супермаркета за 200 грн тоже требует лабораторных изысканий ? Вкус и жирность домашнего молока и пакетированного ? и так далее . А что всем можно про яйца , а мне нет
Просто не хочу развивать тему, хотя считаю все выше вами написанное чушью, и тому есть ряд аргументов. Ну и все же воздержитесь от продолжения
TylerTruman_ написав:ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є
Как легко узнать 8-процентника, по его снисходительной риторике особо одаренного человека, который на полном серьезе уверен, что он умнее Моцарта. А потом удивляются почему оказываются в малочисленном маргинальном контингенте.
TylerTruman_ написав:якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки?
может не понял в чём подкол, тода ответе на встречный вопрос, цена на бензин зависит от курса доллара в нашей стране?
ще один потужний фундаменталіст в придачу до ЛАДа і інших? відповідаю, питанням на питання, ... по поточній ціні курячих яєць (чи бензину) ви зможете прогнозувати ціну долара на МБ чи наліку? чи все таки погодитесь що це оффтоп?
TylerTruman_ написав:ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є
Как легко узнать 8-процентника, по его снисходительной риторике особо одаренного человека, который на полном серьезе уверен, что он умнее Моцарта. А потом удивляются почему оказываются в малочисленном маргинальном контингенте.
ваші низькі аналітичні можливості також легко впізнати, ... на парламентські вибори не ходив, зрадофіл я, ... а що там пише Моцарт, мені все рівно, тим паче, що не фундаменталіст я, а в композитора туго із точністю прогнозів
ЛАД, проблема неэффективности гп решается не курсом грн/доллар, а реальными посадками. Автозаз надо реприватизировать и перепрофилировать, предварительно принять соответствующие законы. Общий посыл такой - промышленностью нужно заниматься
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
orest написав:На профільних гілках там жорстка модерація
Тому мене, та інших патріотів неньки, там банять і не день-два, а місяцями, але дехто псевдопатріотично там підлизує, тому має статус "друга бальшого брата" вірно Оресте? І вони дуже уважно читають цей портал, і мені вже погрожували за правду про них тут і я просто в шоці від таких перевертнів - галичан як Орест які сидять на двох стільцях та надувають щоки економічним псевдопатріотизмом
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.