Додано: Нед 28 лип, 2019 18:59

orest написав: На профільних гілках там жорстка модерація На профільних гілках там жорстка модерація

Тому мене, та інших патріотів неньки, там банять і не на день-два, а тижнями а то і місяцями, але дехто псевдопатріотично там підлизує, тому має статус "друга бальшого брата" вірно Оресте? І вони дуже уважно читають цей портал, і мені вже погрожували за правду про них тут і я просто в шоці від таких перевертнів - галичан як Орест які сидять на двох стільцях та надувають щоки економічним псевдопатріотизмомМене там останній раз забанили в темі "Політичний гумор" за карикатуру на Шарія. Ось тут про нього гарно написано :. А от для Ореста модерація супер, росіяни на цьому сайті переплюнули первосвященників іудеїв які заплатили Юді Іскаріоту 30 срібняків, бо йому не дали нічого - лише "погоняло" "друг форума", а він з радості за це продав усе і Україну, і Батьківщину, і власні переконання, ще трішечки підлиже і отримає "Гіганта мислі". Вірною дорогою ідеш таваріщ Орест, підлизуй далі і кар'єра проросійського шовініста та рупора русского міра в україномовній інтерпретації тобі на курсах забезпечена, сам Нестор Шуфріч позаздрить.