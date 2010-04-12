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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Василю, тю! А що тебе дивує? Волиняне, чи то волиняки завжди були хлопцями простими та бойовими. Тараса Чупринку хоча б згадати)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На яйцях тримається червнева дефляція, а дефляція вже якось вв'яжеться до курсу:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:30
Бла-бла-бла-бла.
АвтоЗАЗ яркий пример того, как у нас занимаются промышленностью. Давали кучу льгот и преференций.
А на выходе - производство Ланоса в течении 20 лет по цене самолёта.
И, как закономерность, упадок производства до нуля. на*** никому уже не впёрся тот Ланос.
Нельзя оживить то, что умерло. Или можно, но получится вурдалак
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:43
Согласен, что "промышленностью нужно заниматься".
Но Госплан вместе с СССР ушёл в прошлое, промышленностью управлять надо экономическими методами. Курс грн/долл. один из таких методов, наряду с учётной ставкой, налогами и пр.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:43
pesikot ты вообще прочитал, что я написал? Или чукча не читатель?) Особенно про автозаз
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот дуваки Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре...
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 28 лип, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Спецназ Саакашвили!!!
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Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48
ЛАД при всем уважении - если гп управлять исключительно экономическими методами... Антонов - ярчайший пример. Как раз бла-бла-бла и ни одного самолёта. Кто назначает руководство? Насколько оно соотв занимаемой должности? Куда делись государственные деньги?.. ну и тд
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:01
Назначение руководства и его соответствие занимаемой должности, контроль за расходованием средств и многие др. вопросы стоят на гп примерно так же, как и на частных, и решаться должны примерно так же - отличия весьма незначительные.
Заниматься этим, конечно, надо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:30
ну до 2014 завод както выживал
и насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватное
совместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штук
но постоянно им вставляли палки в колёса
а потом побили студентов возле елки и всё началось
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:31
1. Вы всерьёз считаете, что я пишу на форуме ради медалей?
2. По ценам на яйца и связи с курсом Вам уже ответили, в частности, Ой+ viewtopic.php?p=4715197#p4715197.
3. Обсуждать органолептику яиц и пр. стоит, действительно, в отдельных темах. Вероятно, как и причины роста-падения цен на конкретную продукцию. Но вот изменение цен вообще к валюте отношение имеет и достаточно прямое. Грань тут, правда, тонкая, легко скатиться от общего к частностям, но тут ничего не поделаешь. Поэтому, возможно, стоит такие вопросы переносить на выходные, как это требовал (и разрешал) ДС.
4. Да такие вопросы не помогут решить покупать ли валюту сегодня, завтра или через неделю. Но не все спекулируют на дневных интервалах. А вот для определения средне-, долгосрочных тенденций такие вопросы важны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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