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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1634163516361637>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 225
вище 25.65
52%
116
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
8
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
15%
34
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Василю, тю! А що тебе дивує? Волиняне, чи то волиняки завжди були хлопцями простими та бойовими. Тараса Чупринку хоча б згадати)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  TylerTruman_ написав:відповідаю, питанням на питання, ... по поточній ціні курячих яєць (чи бензину) ви зможете прогнозувати ціну долара на МБ чи наліку? чи все таки погодитесь що це оффтоп?


На яйцях тримається червнева дефляція, а дефляція вже якось вв'яжеться до курсу:
А в червні, вперше з початку року, була зафіксована дефляція, тобто зниження споживчих цін. Нехай і невелике, на 0,5%, але, тим не менш, така тенденція наближає нас до цільового показника інфляції в 6,3%, якого планується досягти до кінця 2019 року...
А рекордсменами зі зниження цін виявилися яйця: з початку року вони подешевшали майже вдвічі (на 49,7%). https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 07552.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:30

  Навуходоносор написав:ЛАД, проблема неэффективности гп решается не курсом грн/доллар, а реальными посадками. Автозаз надо реприватизировать и перепрофилировать, предварительно принять соответствующие законы. Общий посыл такой - промышленностью нужно заниматься

Бла-бла-бла-бла.
АвтоЗАЗ яркий пример того, как у нас занимаются промышленностью. Давали кучу льгот и преференций.
А на выходе - производство Ланоса в течении 20 лет по цене самолёта.
И, как закономерность, упадок производства до нуля. на*** никому уже не впёрся тот Ланос.
Нельзя оживить то, что умерло. Или можно, но получится вурдалак :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:43

  Навуходоносор написав:ЛАД, проблема неэффективности гп решается не курсом грн/доллар, а реальными посадками. Автозаз надо реприватизировать и перепрофилировать, предварительно принять соответствующие законы. Общий посыл такой - промышленностью нужно заниматься

Согласен, что "промышленностью нужно заниматься".
Но Госплан вместе с СССР ушёл в прошлое, промышленностью управлять надо экономическими методами. Курс грн/долл. один из таких методов, наряду с учётной ставкой, налогами и пр.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:43

pesikot ты вообще прочитал, что я написал? Или чукча не читатель?) Особенно про автозаз
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:так все закупились по уши весной.
Вот дуваки :mrgreen: Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре... :D
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 28 лип, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48

ЛАД при всем уважении - если гп управлять исключительно экономическими методами... Антонов - ярчайший пример. Как раз бла-бла-бла и ни одного самолёта. Кто назначает руководство? Насколько оно соотв занимаемой должности? Куда делись государственные деньги?.. ну и тд
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:01

  Навуходоносор написав:ЛАД при всем уважении - если гп управлять исключительно экономическими методами... Антонов - ярчайший пример. Как раз бла-бла-бла и ни одного самолёта. Кто назначает руководство? Насколько оно соотв занимаемой должности? Куда делись государственные деньги?.. ну и тд

Назначение руководства и его соответствие занимаемой должности, контроль за расходованием средств и многие др. вопросы стоят на гп примерно так же, как и на частных, и решаться должны примерно так же - отличия весьма незначительные.
Заниматься этим, конечно, надо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:30

  Навуходоносор написав:Антонов - ярчайший пример

ну до 2014 завод както выживал
и насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватное
совместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штук
но постоянно им вставляли палки в колёса
а потом побили студентов возле елки и всё началось
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:31

  TylerTruman_ написав:......
якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки?
ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати туди :roll:
ППС по підробних чи в неналежному стані банкнот також :arrow:
ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є

1. Вы всерьёз считаете, что я пишу на форуме ради медалей? :)
2. По ценам на яйца и связи с курсом Вам уже ответили, в частности, Ой+ viewtopic.php?p=4715197#p4715197.
3. Обсуждать органолептику яиц и пр. стоит, действительно, в отдельных темах. Вероятно, как и причины роста-падения цен на конкретную продукцию. Но вот изменение цен вообще к валюте отношение имеет и достаточно прямое. Грань тут, правда, тонкая, легко скатиться от общего к частностям, но тут ничего не поделаешь. Поэтому, возможно, стоит такие вопросы переносить на выходные, как это требовал (и разрешал) ДС.
4. Да такие вопросы не помогут решить покупать ли валюту сегодня, завтра или через неделю. Но не все спекулируют на дневных интервалах. А вот для определения средне-, долгосрочных тенденций такие вопросы важны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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