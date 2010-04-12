Додано: Нед 28 лип, 2019 19:43

pesikot ты вообще прочитал, что я написал? Или чукча не читатель?) Особенно про автозаз

Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну