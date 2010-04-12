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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:32
uaprofi написав: Навуходоносор написав:
Антонов - ярчайший пример
ну до 2014 завод както выживал
и насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватное
совместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штук
но постоянно им вставляли палки в колёса
а потом побили студентов возле елки и всё началось
Началось гораздо раньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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