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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1634163516361637 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 226 вище 25.65 52% 117 25.55 - 25.6499 11% 24 25.45 - 25.5499 7% 16 25.40 - 25.4499 8% 18 25.35 - 25.3999 4% 8 25.30 - 25.3499 1% 3 25.25 - 25.2999 3% 6 нижче 25.25 15% 34 Всього голосів : 226 Додано: Нед 28 лип, 2019 20:32 uaprofi написав: Навуходоносор написав: Антонов - ярчайший пример Антонов - ярчайший пример

ну до 2014 завод както выживал

и насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватное

совместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штук

но постоянно им вставляли палки в колёса

а потом побили студентов возле елки и всё началось ну до 2014 завод както выживали насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватноесовместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штукно постоянно им вставляли палки в колёсаа потом побили студентов возле елки и всё началось

Началось гораздо раньше. Началось гораздо раньше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4223 раз. Подякували: 3894 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 20:57 protefiks1959 написав: Alex2007 написав: так все закупились по уши весной. так все закупились по уши весной. Вот дуваки Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре... Вот дувакиВедь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре...



Но мы весной не знали что будет 25.5 в конце июля

Никто не говорил и не предупреждал.

26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное Но мы весной не знали что будет 25.5 в конце июляНикто не говорил и не предупреждал.26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное Alex2007

Повідомлень: 1472 З нами з: 11.10.16 Подякував: 764 раз. Подякували: 538 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 21:38 freeze написав: TylerTruman_ написав: ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є



Как легко узнать 8-процентника, по его снисходительной риторике особо одаренного человека, который на полном серьезе уверен, что он умнее Моцарта.

А потом удивляются почему оказываются в малочисленном маргинальном контингенте. Как легко узнать 8-процентника, по его снисходительной риторике особо одаренного человека, который на полном серьезе уверен, что он умнее Моцарта.А потом удивляются почему оказываются в малочисленном маргинальном контингенте. о каких 8% речь и кто такой не композитор Моцарт ? о каких 8% речь и кто такой не композитор Моцарт ? Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html yama Повідомлень: 1141 З нами з: 12.08.17 Подякував: 1881 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 21:52 Alex2007 написав: Никто не говорил и не предупреждал.

26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное Никто не говорил и не предупреждал.26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное

Глобальный облом. Когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов.

Надо бы радоваться, да не могу. Хто в баксе тот поймёт.

То же чувство было в далёком апреле - августе 2008 года, когда набравшись в своё время па5,35, а стало па4,80.

И люди спешили, сдавали, а кассиры кривились, говорили, что только 100 или 200$ не больше возьмут, мол гривны нет. И я тогда радовался, что сдыхался всех баксов па5.00.

История повторится?

Но только не дрогну и продавать баксы не буду. А чтоб не повторять свои недалёкие поступки.



Согласно данным НБУ, в 2008 году было выпущено ОВГЗ на сумму 13,770 млрд.грн. (из них монетизировано 2 млрд.грн.), в 2009 году – 23,324 млрд.грн. (монетизировано 29,342 млрд.грн.), Глобальный облом. Когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов.Надо бы радоваться, да не могу. Хто в баксе тот поймёт.То же чувство было в далёком апреле - августе 2008 года, когда набравшись в своё время па5,35, а стало па4,80.И люди спешили, сдавали, а кассиры кривились, говорили, что только 100 или 200$ не больше возьмут, мол гривны нет. И я тогда радовался, что сдыхался всех баксов па5.00.История повторится?Но только не дрогну и продавать баксы не буду. А чтоб не повторять свои недалёкие поступки.Согласно данным НБУ, в 2008 году было выпущено ОВГЗ на сумму 13,770 млрд.грн. (из них монетизировано 2 млрд.грн.), в 2009 году – 23,324 млрд.грн. (монетизировано 29,342 млрд.грн.), Yuri_61 Повідомлень: 1578 З нами з: 30.09.15 Подякував: 182 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 22:26 ЛАД написав: TylerTruman_ написав: ......

якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки?

ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати туди

ППС по підробних чи в неналежному стані банкнот також

ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є ......якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки?ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати тудиППС по підробних чи в неналежному стані банкнот такожПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є

1. Вы всерьёз считаете, что я пишу на форуме ради медалей?

2. По ценам на яйца и связи с курсом Вам уже ответили, в частности, Ой+ viewtopic.php?p=4715197#p4715197 .

3. Обсуждать органолептику яиц и пр. стоит, действительно, в отдельных темах. Вероятно, как и причины роста-падения цен на конкретную продукцию. Но вот изменение цен вообще к валюте отношение имеет и достаточно прямое. Грань тут, правда, тонкая, легко скатиться от общего к частностям, но тут ничего не поделаешь. Поэтому, возможно, стоит такие вопросы переносить на выходные, как это требовал (и разрешал) ДС.

4. Да такие вопросы не помогут решить покупать ли валюту сегодня, завтра или через неделю. Но не все спекулируют на дневных интервалах. А вот для определения средне-, долгосрочных тенденций такие вопросы важны. 1. Вы всерьёз считаете, что я пишу на форуме ради медалей?2. По ценам на яйца и связи с курсом Вам уже ответили, в частности,3. Обсуждать органолептику яиц и пр. стоит, действительно, в отдельных темах. Вероятно, как и причины роста-падения цен на конкретную продукцию. Но вот изменение цен вообще к валюте отношение имеет и достаточно прямое. Грань тут, правда, тонкая, легко скатиться от общего к частностям, но тут ничего не поделаешь. Поэтому, возможно, стоит такие вопросы переносить на выходные, как это требовал (и разрешал) ДС.4. Да такие вопросы не помогут решить покупать ли валюту сегодня, завтра или через неделю. Но не все спекулируют на дневных интервалах. А вот для определения средне-, долгосрочных тенденций такие вопросы важны.

Я не знаю навіщо ви вносите безЛАД і за що завішані медалями, … назва топіка повинна спонукати до обговорення валютного ринку, а не що Вітл думає про когось, … а якщо робити висновки по комодіті чи стокмаркету, то це дійсно повинні бути позиції які впливають на валютний курс, а не аби що Я не знаю навіщо ви вносите безЛАД і за що завішані медалями, … назва топіка повинна спонукати до обговорення валютного ринку, а не що Вітл думає про когось, … а якщо робити висновки по комодіті чи стокмаркету, то це дійсно повинні бути позиції які впливають на валютний курс, а не аби що #noFOMO TylerTruman_

Повідомлень: 274 З нами з: 11.06.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1634163516361637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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