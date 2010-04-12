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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:32
uaprofi написав: Навуходоносор написав:
Антонов - ярчайший пример
ну до 2014 завод както выживал
и насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватное
совместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штук
но постоянно им вставляли палки в колёса
а потом побили студентов возле елки и всё началось
Началось гораздо раньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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ЛАД
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Додано: Нед 28 лип, 2019 20:57
protefiks1959 написав: Alex2007 написав:
так все закупились по уши весной.
Вот дуваки
Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре...
Но мы весной не знали что будет 25.5 в конце июля
Никто не говорил и не предупреждал.
26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:38
freeze написав:
TylerTruman_ написав:ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є
Как легко узнать 8-процентника, по его снисходительной риторике особо одаренного человека, который на полном серьезе уверен, что он умнее Моцарта.
А потом удивляются почему оказываются в малочисленном маргинальном контингенте.
о каких 8% речь и кто такой не композитор Моцарт ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:52
Alex2007 написав:
Никто не говорил и не предупреждал.
26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное
Глобальный облом. Когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов.
Надо бы радоваться, да не могу. Хто в баксе тот поймёт.
То же чувство было в далёком апреле - августе 2008 года, когда набравшись в своё время па5,35, а стало па4,80.
И люди спешили, сдавали, а кассиры кривились, говорили, что только 100 или 200$ не больше возьмут, мол гривны нет. И я тогда радовался, что сдыхался всех баксов па5.00.
История повторится?
Но только не дрогну и продавать баксы не буду. А чтоб не повторять свои недалёкие поступки.
Согласно данным НБУ, в 2008 году было выпущено ОВГЗ на сумму 13,770 млрд.грн. (из них монетизировано 2 млрд.грн.), в 2009 году – 23,324 млрд.грн. (монетизировано 29,342 млрд.грн.),
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Додано: Нед 28 лип, 2019 22:26
ЛАД написав: TylerTruman_ написав:
......
якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки?
ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати туди
ППС по підробних чи в неналежному стані банкнот також
ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є
1. Вы всерьёз считаете, что я пишу на форуме ради медалей?
2. По ценам на яйца и связи с курсом Вам уже ответили, в частности, Ой+ viewtopic.php?p=4715197#p4715197
.
3. Обсуждать органолептику яиц и пр. стоит, действительно, в отдельных темах. Вероятно, как и причины роста-падения цен на конкретную продукцию. Но вот изменение цен вообще к валюте отношение имеет и достаточно прямое. Грань тут, правда, тонкая, легко скатиться от общего к частностям, но тут ничего не поделаешь. Поэтому, возможно, стоит такие вопросы переносить на выходные, как это требовал (и разрешал) ДС.
4. Да такие вопросы не помогут решить покупать ли валюту сегодня, завтра или через неделю. Но не все спекулируют на дневных интервалах. А вот для определения средне-, долгосрочных тенденций такие вопросы важны.
Я не знаю навіщо ви вносите безЛАД і за що завішані медалями, … назва топіка повинна спонукати до обговорення валютного ринку, а не що Вітл думає про когось, … а якщо робити висновки по комодіті чи стокмаркету, то це дійсно повинні бути позиції які впливають на валютний курс, а не аби що
#noFOMO
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