Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48

ЛАД при всем уважении - если гп управлять исключительно экономическими методами... Антонов - ярчайший пример. Как раз бла-бла-бла и ни одного самолёта. Кто назначает руководство? Насколько оно соотв занимаемой должности? Куда делись государственные деньги?.. ну и тд

Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну