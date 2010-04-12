Вот дуваки Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот дуваки Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре...
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 28 лип, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Спецназ Саакашвили!!!
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Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48
ЛАД при всем уважении - если гп управлять исключительно экономическими методами... Антонов - ярчайший пример. Как раз бла-бла-бла и ни одного самолёта. Кто назначает руководство? Насколько оно соотв занимаемой должности? Куда делись государственные деньги?.. ну и тд
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:01
Назначение руководства и его соответствие занимаемой должности, контроль за расходованием средств и многие др. вопросы стоят на гп примерно так же, как и на частных, и решаться должны примерно так же - отличия весьма незначительные.
Заниматься этим, конечно, надо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:30
ну до 2014 завод както выживал
и насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватное
совместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штук
но постоянно им вставляли палки в колёса
а потом побили студентов возле елки и всё началось
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:31
1. Вы всерьёз считаете, что я пишу на форуме ради медалей?
2. По ценам на яйца и связи с курсом Вам уже ответили, в частности, Ой+ viewtopic.php?p=4715197#p4715197.
3. Обсуждать органолептику яиц и пр. стоит, действительно, в отдельных темах. Вероятно, как и причины роста-падения цен на конкретную продукцию. Но вот изменение цен вообще к валюте отношение имеет и достаточно прямое. Грань тут, правда, тонкая, легко скатиться от общего к частностям, но тут ничего не поделаешь. Поэтому, возможно, стоит такие вопросы переносить на выходные, как это требовал (и разрешал) ДС.
4. Да такие вопросы не помогут решить покупать ли валюту сегодня, завтра или через неделю. Но не все спекулируют на дневных интервалах. А вот для определения средне-, долгосрочных тенденций такие вопросы важны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:32
Началось гораздо раньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:57
Но мы весной не знали что будет 25.5 в конце июля
Никто не говорил и не предупреждал.
26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное
Додано: Нед 28 лип, 2019 21:52
Глобальный облом. Когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов.
Надо бы радоваться, да не могу. Хто в баксе тот поймёт.
То же чувство было в далёком апреле - августе 2008 года, когда набравшись в своё время па5,35, а стало па4,80.
И люди спешили, сдавали, а кассиры кривились, говорили, что только 100 или 200$ не больше возьмут, мол гривны нет. И я тогда радовался, что сдыхался всех баксов па5.00.
История повторится?
Но только не дрогну и продавать баксы не буду. А чтоб не повторять свои недалёкие поступки.
Согласно данным НБУ, в 2008 году было выпущено ОВГЗ на сумму 13,770 млрд.грн. (из них монетизировано 2 млрд.грн.), в 2009 году – 23,324 млрд.грн. (монетизировано 29,342 млрд.грн.),
Додано: Нед 28 лип, 2019 22:26
Я не знаю навіщо ви вносите безЛАД і за що завішані медалями, … назва топіка повинна спонукати до обговорення валютного ринку, а не що Вітл думає про когось, … а якщо робити висновки по комодіті чи стокмаркету, то це дійсно повинні бути позиції які впливають на валютний курс, а не аби що
#noFOMO
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:30
Анаоогічно, тільки в деяких краінах взагалі безкоштовно. Але хтось інший насправді вже за це заплатив
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