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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1634163516361637>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 226
вище 25.65
52%
117
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
8
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
15%
34
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:так все закупились по уши весной.
Вот дуваки :mrgreen: Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре... :D
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Нед 28 лип, 2019 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:48

ЛАД при всем уважении - если гп управлять исключительно экономическими методами... Антонов - ярчайший пример. Как раз бла-бла-бла и ни одного самолёта. Кто назначает руководство? Насколько оно соотв занимаемой должности? Куда делись государственные деньги?.. ну и тд
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:01

  Навуходоносор написав:ЛАД при всем уважении - если гп управлять исключительно экономическими методами... Антонов - ярчайший пример. Как раз бла-бла-бла и ни одного самолёта. Кто назначает руководство? Насколько оно соотв занимаемой должности? Куда делись государственные деньги?.. ну и тд

Назначение руководства и его соответствие занимаемой должности, контроль за расходованием средств и многие др. вопросы стоят на гп примерно так же, как и на частных, и решаться должны примерно так же - отличия весьма незначительные.
Заниматься этим, конечно, надо.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:30

  Навуходоносор написав:Антонов - ярчайший пример

ну до 2014 завод както выживал
и насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватное
совместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штук
но постоянно им вставляли палки в колёса
а потом побили студентов возле елки и всё началось
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:31

  TylerTruman_ написав:......
якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки?
ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати туди :roll:
ППС по підробних чи в неналежному стані банкнот також :arrow:
ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є

1. Вы всерьёз считаете, что я пишу на форуме ради медалей? :)
2. По ценам на яйца и связи с курсом Вам уже ответили, в частности, Ой+ viewtopic.php?p=4715197#p4715197.
3. Обсуждать органолептику яиц и пр. стоит, действительно, в отдельных темах. Вероятно, как и причины роста-падения цен на конкретную продукцию. Но вот изменение цен вообще к валюте отношение имеет и достаточно прямое. Грань тут, правда, тонкая, легко скатиться от общего к частностям, но тут ничего не поделаешь. Поэтому, возможно, стоит такие вопросы переносить на выходные, как это требовал (и разрешал) ДС.
4. Да такие вопросы не помогут решить покупать ли валюту сегодня, завтра или через неделю. Но не все спекулируют на дневных интервалах. А вот для определения средне-, долгосрочных тенденций такие вопросы важны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:32

  uaprofi написав:
  Навуходоносор написав:Антонов - ярчайший пример

ну до 2014 завод както выживал
и насколько слышал и ЗП там была более менее и руководство вроде адекватное
совместно с Россией вроде был разработан сомолёт и вроде было уже сделано пару штук
но постоянно им вставляли палки в колёса
а потом побили студентов возле елки и всё началось

Началось гораздо раньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:57

  protefiks1959 написав:
  Alex2007 написав:так все закупились по уши весной.
Вот дуваки :mrgreen: Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре... :D


Но мы весной не знали что будет 25.5 в конце июля :mrgreen:
Никто не говорил и не предупреждал. :lol:
26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:52

  Alex2007 написав:Никто не говорил и не предупреждал. :lol:
26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное

Глобальный облом. Когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов.
Надо бы радоваться, да не могу. Хто в баксе тот поймёт.
То же чувство было в далёком апреле - августе 2008 года, когда набравшись в своё время па5,35, а стало па4,80.
И люди спешили, сдавали, а кассиры кривились, говорили, что только 100 или 200$ не больше возьмут, мол гривны нет. И я тогда радовался, что сдыхался всех баксов па5.00.
История повторится?
Но только не дрогну и продавать баксы не буду. А чтоб не повторять свои недалёкие поступки.

Согласно данным НБУ, в 2008 году было выпущено ОВГЗ на сумму 13,770 млрд.грн. (из них монетизировано 2 млрд.грн.), в 2009 году – 23,324 млрд.грн. (монетизировано 29,342 млрд.грн.),
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:26

  ЛАД написав:
  TylerTruman_ написав:......
якщо не обгрунтуєте це твердження, то готові лишитися як мінімум одної медальки?
ПС по продуктам адміни можуть зробити відповідну тему і весь подібний оффтоп (що засмічує топік) переміщувати туди :roll:
ППС по підробних чи в неналежному стані банкнот також :arrow:
ПППС на ватафорумі Моцарта подібна практика є

1. Вы всерьёз считаете, что я пишу на форуме ради медалей? :)
2. По ценам на яйца и связи с курсом Вам уже ответили, в частности, Ой+ viewtopic.php?p=4715197#p4715197.
3. Обсуждать органолептику яиц и пр. стоит, действительно, в отдельных темах. Вероятно, как и причины роста-падения цен на конкретную продукцию. Но вот изменение цен вообще к валюте отношение имеет и достаточно прямое. Грань тут, правда, тонкая, легко скатиться от общего к частностям, но тут ничего не поделаешь. Поэтому, возможно, стоит такие вопросы переносить на выходные, как это требовал (и разрешал) ДС.
4. Да такие вопросы не помогут решить покупать ли валюту сегодня, завтра или через неделю. Но не все спекулируют на дневных интервалах. А вот для определения средне-, долгосрочных тенденций такие вопросы важны.

Я не знаю навіщо ви вносите безЛАД і за що завішані медалями, … назва топіка повинна спонукати до обговорення валютного ринку, а не що Вітл думає про когось, … а якщо робити висновки по комодіті чи стокмаркету, то це дійсно повинні бути позиції які впливають на валютний курс, а не аби що :roll:
#noFOMO
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:30

  twin написав:
  ЧИА написав:
  twin написав:курячі стегна акція 15грн 1кг там

варианта вижу 3
1. просроченные?
2. пропущен 0 в цене
3. импорт из очень странных стран. вот не уверен что на лекарства потом 1000 не потратите

Просрочені, тільки в нас таке може бути, запросто, а там таке не канає. Якщо термін місяць півтори до завершення викидають на акцію і ціну ставлять, щоб забрали як найшвидше, одним словом європа. Вже не раз брав різне. Деколи попадається фінське масло на акцію з терміном два місяці до завершення -40-45% від ціни, відразу беру упаковку 12шт в морозилці збарігається супер.

Анаоогічно, тільки в деяких краінах взагалі безкоштовно. Але хтось інший насправді вже за це заплатив
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