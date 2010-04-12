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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1632163316341635>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 226
вище 25.65
52%
117
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
8
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
15%
34
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:57

  protefiks1959 написав:
  Alex2007 написав:так все закупились по уши весной.
Вот дуваки :mrgreen: Ведь, ясно же, что скупляться нужно не выше , чем по 25,5, тогда в декабре, при 28 можно обогнать в доходности гривнедепу в 16,9 %....Но мы не знаем, что будет в декабре... :D


Но мы весной не знали что будет 25.5 в конце июля :mrgreen:
Никто не говорил и не предупреждал. :lol:
26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:52

  Alex2007 написав:Никто не говорил и не предупреждал. :lol:
26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное

Глобальный облом. Когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов.
Надо бы радоваться, да не могу. Хто в баксе тот поймёт.
То же чувство было в далёком апреле - августе 2008 года, когда набравшись в своё время па5,35, а стало па4,80.
И люди спешили, сдавали, а кассиры кривились, говорили, что только 100 или 200$ не больше возьмут, мол гривны нет. И я тогда радовался, что сдыхался всех баксов па5.00.
История повторится?
Но только не дрогну и продавать баксы не буду. А чтоб не повторять свои недалёкие поступки.

Согласно данным НБУ, в 2008 году было выпущено ОВГЗ на сумму 13,770 млрд.грн. (из них монетизировано 2 млрд.грн.), в 2009 году – 23,324 млрд.грн. (монетизировано 29,342 млрд.грн.),
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці: 25.40 продаж зранку
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25.35-25.38/25.45-25.46
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

доллар падает, евро тоже. кто что ожидает? выстрелил пружина или нет? и самое главное когда.. как лучше поступить, перевести все в гривну пока? с учетом того, что планируется покупка квартиры, а цена квадрата привязана к гривне.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:08

  greenozon написав:ТАЗ онлайн 25.45


опс, нехіло летимо через бетонні підлоги
105-е дно лапаємо? :)


ТАЗ онлайн
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

неужели 24 пробьем?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:26

Загальна ліквідність


Вітаюсь совсіма.

Коррахунки - 52 960,02(48 882,84 + 4 077,18(− 227,27)) млн.
Овернайти дебет 15% - 11 947 (9 443 + 2 504(+ 2 270)) млн.
Овернайти кредит 19% - 91,1(91.3 - 0.2(- 0,3)) млн.

Загальна ліквідність 52 960,02+11 947-91,1 = 64 815,92(58 234,54 + 6 581,38(+ 2 043,03)) млн. гривень.

Якщо в пʼятницю виросла на 2 млрд. гривень, то сьогодні загальна ліквідність вирослала втричи більше на 6 581,38 млн. грн. Додали 2 587 млн. гривень за рахунок того, що двотижневих сертифікатів розмістили всього на 34 522(37 109 під 17,5%) млн. грн і вже під 17%, що відповідає зниженню облікової ставки на 0,5%. НБУ викупив долярів на 2 261 млн. гривень (десь 90 млн. долярів), і автономні чинники додали 1 733 млн. гривень. Казначейство додало 748 млн., інші чинники підросли до 279 млн., та знову зменьшилась готівка, додавши 706 млн. грн. на коррахунках!

Загальна ліквідність додала втричі більше ніж загубила у пʼятницю! Вона перевищує 60 млн.грн. і, здається, її досить для проведення наступного аукціону первинного розміщення ОВДП у вівторок. Хтось ще у пʼятницю потурбувався про це. А ось готівку зменшують вже другий тиждень поспіль! :|

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 29 лип, 2019 10:50, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:27

  alexeii написав:доллар падает, евро тоже. кто что ожидает? выстрелил пружина или нет? и самое главное когда.. как лучше поступить, перевести все в гривну пока? с учетом того, что планируется покупка квартиры, а цена квадрата привязана к гривне.


Я тоже планировал покупку квартиры. Но реально посчитал что попал на курсе, брал:
10к - 28.0
2700 - 27.1
2300 - 26.55

Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).

Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет. :idea:
Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.

Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября.
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