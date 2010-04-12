Додано: Пон 29 лип, 2019 10:35

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



У понеділок на валютному ринку особливого спокою як для клієнтів, так і для банків з Нацбанком — знову не буде.

Загальна тенденція останніх тижнів на зміцнення національної валюти збережеться, але учасників міжбанку все більше займає питання щодо межі просідання котирувань.



Зазвичай говорять про цілі у 25-25,20 гривень за долар, посилаючись на невиконання показників держбюджету, зав'язаних на курсі та на дії Нацбанку з викупу надлишків долара на міжбанку.



Але найгарячіші голови в експертному співтоваристві навіть називають цифру в 20 гривень, мотивуючи це можливим швидким відкриттям ринку землі і унікальним явищем для України, коли президент і майбутня парламентська більшість виступають однією командою, що обіцяє країні оперативне проведення необхідних реформ.



Ми поки не віримо в економічне диво під назвою «долар по 20», але при відкритті ринку землі та проведенні реальних реформ в економіці — допускаємо зміцнення гривні і значно нижче порога в 25 гривень.



Поки ж за рахунок ситуативного припливу валюти від продажу надприбуткових за світовими мірками українських облігацій — гривня продовжує тіснити долар.



Сьогодні на користь нацвалюти зіграє:



1) Завтрашній новий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП, що стимулює продаж валюти іноземцями, які активно скуповують українські облігації;



2) Психологічний настрій на зміцнення гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Ще з вихідних готівковий долар вже спокійно можна було купити по 25,50 гривень і навіть нижче, а на торгах покупці валюти воліють досить серйозно торгуватися за курсом, що «давить» на котирування валют в сторону їх зниження.



Навіть спекулянти змушені зараз грати тільки «на пониження» або в найкращому для них випадку — «в дві сторони». Про гру «вгору» вони поки навіть не думають.



Проти нацвалюти як і раніше працює фактор перерахувань відшкодувань ПДВ експортерам.

На ринок вже вийшли великі суми таких виплат, що стимулює частину експортерів знижувати обсяги валюти, і витрачати ту гривню, що надходить від держави. Приріст коррахунків банків на ранок понеділка на 4,1 млрд гривень (до майже 53 млрд) — це якраз і є гривня від відшкодувань ПДВ.



Статистики сьогоднішніх торгів додасть наближення кінця місяця, що для закриття балансу на звітну дату традиційно змушує збільшити обсяги операцій по валюті як у великих корпорацій, так і у дрібних фірм, що працюють з іноземними партнерами. Ми прогнозуємо на сьогодні обсяги торгів у межах 410-470 млн доларів при здійсненні до 570-690 угод.



Що стосується курсу, то ми прогнозуємо на понеділок продовження зниження котирувань долара і коридор по ньому в межах 25,25-25,40 гривень. По можливості Нацбанк знову буде продовжувати викуп надлишку долара для поповнення резервів, використовуючи Matching.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,00-25,40 і продаж 25,43-25,75 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,30-25,40 гривень та продаж 25,45-25,52 гривень.