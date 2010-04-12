У понеділок на валютному ринку особливого спокою як для клієнтів, так і для банків з Нацбанком — знову не буде. Загальна тенденція останніх тижнів на зміцнення національної валюти збережеться, але учасників міжбанку все більше займає питання щодо межі просідання котирувань.
Зазвичай говорять про цілі у 25-25,20 гривень за долар, посилаючись на невиконання показників держбюджету, зав'язаних на курсі та на дії Нацбанку з викупу надлишків долара на міжбанку.
Але найгарячіші голови в експертному співтоваристві навіть називають цифру в 20 гривень, мотивуючи це можливим швидким відкриттям ринку землі і унікальним явищем для України, коли президент і майбутня парламентська більшість виступають однією командою, що обіцяє країні оперативне проведення необхідних реформ.
Ми поки не віримо в економічне диво під назвою «долар по 20», але при відкритті ринку землі та проведенні реальних реформ в економіці — допускаємо зміцнення гривні і значно нижче порога в 25 гривень.
Поки ж за рахунок ситуативного припливу валюти від продажу надприбуткових за світовими мірками українських облігацій — гривня продовжує тіснити долар.
Сьогодні на користь нацвалюти зіграє:
1) Завтрашній новий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП, що стимулює продаж валюти іноземцями, які активно скуповують українські облігації;
2) Психологічний настрій на зміцнення гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Ще з вихідних готівковий долар вже спокійно можна було купити по 25,50 гривень і навіть нижче, а на торгах покупці валюти воліють досить серйозно торгуватися за курсом, що «давить» на котирування валют в сторону їх зниження.
Навіть спекулянти змушені зараз грати тільки «на пониження» або в найкращому для них випадку — «в дві сторони». Про гру «вгору» вони поки навіть не думають.
Проти нацвалюти як і раніше працює фактор перерахувань відшкодувань ПДВ експортерам. На ринок вже вийшли великі суми таких виплат, що стимулює частину експортерів знижувати обсяги валюти, і витрачати ту гривню, що надходить від держави. Приріст коррахунків банків на ранок понеділка на 4,1 млрд гривень (до майже 53 млрд) — це якраз і є гривня від відшкодувань ПДВ.
Статистики сьогоднішніх торгів додасть наближення кінця місяця, що для закриття балансу на звітну дату традиційно змушує збільшити обсяги операцій по валюті як у великих корпорацій, так і у дрібних фірм, що працюють з іноземними партнерами. Ми прогнозуємо на сьогодні обсяги торгів у межах 410-470 млн доларів при здійсненні до 570-690 угод.
Що стосується курсу, то ми прогнозуємо на понеділок продовження зниження котирувань долара і коридор по ньому в межах 25,25-25,40 гривень. По можливості Нацбанк знову буде продовжувати викуп надлишку долара для поповнення резервів, використовуючи Matching.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,00-25,40 і продаж 25,43-25,75 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,30-25,40 гривень та продаж 25,45-25,52 гривень.
alexeii написав:как лучше поступить, перевести все в гривну пока? с учетом того, что планируется покупка квартиры, а цена квадрата привязана к гривне.
Я тоже планировал покупку квартиры. Но реально посчитал что попал на курсе, брал: 10к - 28.0 2700 - 27.1 2300 - 26.55
Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).
Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет. Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.
Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября.
1. Если не сложно, напишите, исходя из каких соображений покупали по 28 если планировали покупку летом в гривне? 2. Предполагаю, до ноября курс покупки не превысит 27.6 - это ваша средняя 3. Смысла продавать сейчас не вижу. На депозите если продать по 25.25 за 4 месяца вырастет максимум до 26.5, т.е. имеет смысл дождаться 27 и тогда уж продавать 4. Цена у застройщиков может как вырасти, так и нет
CasinoAA90 написав:Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).
Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет. Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.
Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября.
1. По районах не рекомендую, дуже детально вивчав ринок саме там. За винятком Ірпеня. Хоча там - теж проблеми з дорогою - з центру Києва - 30-35 км. Софіївськка Борщагівка - жах з виїздами: дві вулиці - Соборна і Київська - забиті зранку і ввечері повністю. Навіть влітку. + швидкісний розібрали і без того постійні тянучки в центр. Вартість під здачу з повною комплектацією - не більше 8-8,5К. 2. Щодо цін на квартири: як правило, після різких скачків долара вверх забудовники оголошують акцію - квадрат по ціні старого курсу. Їм теж потрібні гроші на нові вкладення або на добудувати те, що уже ппроплатили, однак кошти пішли в інший проект на закладку котловану чи фундаменту. Принцип - забиваємо нові сваї, щоб було що показати інвесторам, а попередні об"єкти добудовуємо за рахунок наступних надходжень. Зараз ринок стоїть мертво у передмісті, забудовники вийшли на максимально допустимий мінімум, дешевше уже у збиток. Це для роздумів, оскільки питання, повторюсь, дуже детально вивчав ще рік тому. П.С. Розгляньте Виноградар від Київміськбуд. Метро рано чи пізно буде і ціна одразу зміниться, що для здачі, що для перепродажу. П.П.С. Прошу адмінів не терти, можливо, буде корисно іншим. Пора покупок зараз.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 29 лип, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.