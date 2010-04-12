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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 16331634163516361637>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 227
вище 25.65
52%
117
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
8
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
15%
35
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:35

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

У понеділок на валютному ринку особливого спокою як для клієнтів, так і для банків з Нацбанком — знову не буде.
Загальна тенденція останніх тижнів на зміцнення національної валюти збережеться, але учасників міжбанку все більше займає питання щодо межі просідання котирувань.

Зазвичай говорять про цілі у 25-25,20 гривень за долар, посилаючись на невиконання показників держбюджету, зав'язаних на курсі та на дії Нацбанку з викупу надлишків долара на міжбанку.

Але найгарячіші голови в експертному співтоваристві навіть називають цифру в 20 гривень, мотивуючи це можливим швидким відкриттям ринку землі і унікальним явищем для України, коли президент і майбутня парламентська більшість виступають однією командою, що обіцяє країні оперативне проведення необхідних реформ.

Ми поки не віримо в економічне диво під назвою «долар по 20», але при відкритті ринку землі та проведенні реальних реформ в економіці — допускаємо зміцнення гривні і значно нижче порога в 25 гривень.

Поки ж за рахунок ситуативного припливу валюти від продажу надприбуткових за світовими мірками українських облігацій — гривня продовжує тіснити долар.

Сьогодні на користь нацвалюти зіграє:

1) Завтрашній новий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП, що стимулює продаж валюти іноземцями, які активно скуповують українські облігації;

2) Психологічний настрій на зміцнення гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Ще з вихідних готівковий долар вже спокійно можна було купити по 25,50 гривень і навіть нижче, а на торгах покупці валюти воліють досить серйозно торгуватися за курсом, що «давить» на котирування валют в сторону їх зниження.

Навіть спекулянти змушені зараз грати тільки «на пониження» або в найкращому для них випадку — «в дві сторони». Про гру «вгору» вони поки навіть не думають.

Проти нацвалюти як і раніше працює фактор перерахувань відшкодувань ПДВ експортерам.
На ринок вже вийшли великі суми таких виплат, що стимулює частину експортерів знижувати обсяги валюти, і витрачати ту гривню, що надходить від держави. Приріст коррахунків банків на ранок понеділка на 4,1 млрд гривень (до майже 53 млрд) — це якраз і є гривня від відшкодувань ПДВ.

Статистики сьогоднішніх торгів додасть наближення кінця місяця, що для закриття балансу на звітну дату традиційно змушує збільшити обсяги операцій по валюті як у великих корпорацій, так і у дрібних фірм, що працюють з іноземними партнерами. Ми прогнозуємо на сьогодні обсяги торгів у межах 410-470 млн доларів при здійсненні до 570-690 угод.

Що стосується курсу, то ми прогнозуємо на понеділок продовження зниження котирувань долара і коридор по ньому в межах 25,25-25,40 гривень. По можливості Нацбанк знову буде продовжувати викуп надлишку долара для поповнення резервів, використовуючи Matching.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,00-25,40 і продаж 25,43-25,75 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 25,30-25,40 гривень та продаж 25,45-25,52 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:47

  KOKS написав:неужели 24 пробьем?


24 - не пробьем, а 25 можем уже в среду.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:47

цены на технику стали гораздо интереснее, укр.магазины тут и там рисуют "акции" -30% и больше

кто хотел обновиться - самое время.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:52

  CasinoAA90 написав:
  alexeii написав:как лучше поступить, перевести все в гривну пока? с учетом того, что планируется покупка квартиры, а цена квадрата привязана к гривне.


Я тоже планировал покупку квартиры. Но реально посчитал что попал на курсе, брал:
10к - 28.0
2700 - 27.1
2300 - 26.55

Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).

Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет. :idea:
Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.

Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября.


1. Если не сложно, напишите, исходя из каких соображений покупали по 28 если планировали покупку летом в гривне?
2. Предполагаю, до ноября курс покупки не превысит 27.6 - это ваша средняя
3. Смысла продавать сейчас не вижу. На депозите если продать по 25.25 за 4 месяца вырастет максимум до 26.5, т.е. имеет смысл дождаться 27 и тогда уж продавать
4. Цена у застройщиков может как вырасти, так и нет
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:54

Мда, только 15% людей (согласно опросу) ждало похода МБ ниже 25,25 ...)
З.Ы. Кредиты еще берем на покупку бакса?)
Востаннє редагувалось Investor_33 в Пон 29 лип, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55

  Ірина_ написав:
1) Завтрашній новий аукціон Мінфіну з розміщення ОВДП, що стимулює продаж валюти іноземцями, які активно скуповують українські облігації;

минфин уже как наркоман (?).. должны погасить 2,3млрд.. а на прошлой неделе нафтогаз почти 8млрд перечислил в бюджет - можно было б не проводить аукцион по грн-овгз
морда
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:58

  Investor_33 написав:Мда, только 15% людей (согласно опросу) ждало похода МБ ниже 25,25 ...)
З.Ы. Кредиты еще берем на покупку бакса?)

И я среди них )
Как ни удивительно, пробили
Вообще-то голосовал из безисходности, т.к. не могу никак обосновать подобное движение курса
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:не могу никак обосновать подобное движение курса

повторення 2008?
Buxx
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:09

  CasinoAA90 написав:Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).

Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет.
Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.

Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября.


1. По районах не рекомендую, дуже детально вивчав ринок саме там. За винятком Ірпеня. Хоча там - теж проблеми з дорогою - з центру Києва - 30-35 км. Софіївськка Борщагівка - жах з виїздами: дві вулиці - Соборна і Київська - забиті зранку і ввечері повністю. Навіть влітку. + швидкісний розібрали і без того постійні тянучки в центр. Вартість під здачу з повною комплектацією - не більше 8-8,5К.
2. Щодо цін на квартири: як правило, після різких скачків долара вверх забудовники оголошують акцію - квадрат по ціні старого курсу. Їм теж потрібні гроші на нові вкладення або на добудувати те, що уже ппроплатили, однак кошти пішли в інший проект на закладку котловану чи фундаменту. Принцип - забиваємо нові сваї, щоб було що показати інвесторам, а попередні об"єкти добудовуємо за рахунок наступних надходжень. Зараз ринок стоїть мертво у передмісті, забудовники вийшли на максимально допустимий мінімум, дешевше уже у збиток.
Це для роздумів, оскільки питання, повторюсь, дуже детально вивчав ще рік тому.
П.С. Розгляньте Виноградар від Київміськбуд. Метро рано чи пізно буде і ціна одразу зміниться, що для здачі, що для перепродажу.
П.П.С. Прошу адмінів не терти, можливо, буде корисно іншим. Пора покупок зараз.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 29 лип, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:14

  Buxx написав:
  ЧИА написав:не могу никак обосновать подобное движение курса

повторення 2008?

Хватит жить вчерашним, пишем историю 2019+ !
Investor_33
 
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