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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 11:25
Investor_33 написав:
Мда, только 15% людей (согласно опросу) ждало похода МБ ниже 25,25 ...)
З.Ы. Кредиты еще берем на покупку бакса?)
Конечно берем! Или Вы надеетесь на такой же курс и зимой? Чем больше упадет, тем сильнее ударит в рост.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:26
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.07.2019
грн за 100 доларів США 2526.29
Гривна укрепилась почти на 18 копеек.
Стартовали с уровней закрытия пятницы, чего уже давно не было. На этом отличия закончились, и торги пошли по сценарию нескольких предыдущих сессий. Сразу после открытия котировки стали уверенно опускаться, потеряв к 11-35 12 копеек. После этого времени, как и в прошлые дни, рынок стабилизировался. Судя по справочному курсу, который чуть-чуть выше диапазона текущих котировок, активные торги начались в обычное время, около 11.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.07.2019
Усього, млн дол. США 343.2
Обороты, по нынешним временам, средненькие. В четверг рынок взял паузу, что видно и по мкромному объему интервенции.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:32
ЧИА написав: CasinoAA90 написав: alexeii написав:
как лучше поступить, перевести все в гривну пока? с учетом того, что планируется покупка квартиры, а цена квадрата привязана к гривне.
Я тоже планировал покупку квартиры. Но реально посчитал что попал на курсе, брал:
10к - 28.0
2700 - 27.1
2300 - 26.55
Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).
Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет.
Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.
Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября.
1. Если не сложно, напишите, исходя из каких соображений покупали по 28 если планировали покупку летом в гривне?
2. Предполагаю, до ноября курс покупки не превысит 27.6 - это ваша средняя
3. Смысла продавать сейчас не вижу. На депозите если продать по 25.25 за 4 месяца вырастет максимум до 26.5, т.е. имеет смысл дождаться 27 и тогда уж продавать
4. Цена у застройщиков может как вырасти, так и нет
1. Покупал, еще раньше, даже помню на панике купил на всю свободную гривну по 29.хх (благо, только 400у.е.). Так же $ легче хранить. Депозитами не пользуюсь и на картах кеш не держу, только наличка, и не из-за того, что риски или не умею пользоваться, а из-за того, что в жизни сложились обстоятельства..
3. Если этот аттракцион под название ОВГЗ не остановят, то может не выше 26.00 быть
4. Знаю, что подорожал бетон на 10%. + мониторю постоянно цены. То что в январе можно было взять за 350к, сейчас это уже 460к грн. Понятно, что стадия строительства и все такое, но с котлавана продавать квартиру по такой цене, а что дальше?
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Додано: Пон 29 лип, 2019 11:56
CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:00
alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
это фейспалм дня
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:03
alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.
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Zebra
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:07
alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
У меня тоже нервы сдают, так быстро летим вниз, что хочется сдать по 25 и забыть как страшный сон.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:09
CasinoAA90 написав: alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
У меня тоже нервы сдают, так быстро летим вниз, что хочется сдать по 25 и забыть как страшный сон.
А это звоночек, что скоро разворот, бытовые хомячки скидывают в панике валюту летом. ЛЕТОМ, Карл.
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Zebra
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:09
Zebra написав: alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.
Первый раз слышу что бы люди страховали курсовые риски заходя на 100% в бакс..!) Скорее наслышался загонял...
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Investor_33
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:09
Я конечно в шоке, похоже Минфин хочет выполнить план по займам в июле августе.
План по бюджету 90 млрд. Это рост гос долга, не путать с плановыми погашениями.
Ну и завтра 5 летки и двухлетние будут размещать. Видать спрос будет опять на 5 млрд от нерезов.
Живите своим умом!
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