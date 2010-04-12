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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1634163516361637>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 227
вище 25.65
52%
117
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
8
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
15%
35
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:25

  Investor_33 написав:Мда, только 15% людей (согласно опросу) ждало похода МБ ниже 25,25 ...)
З.Ы. Кредиты еще берем на покупку бакса?)

Конечно берем! Или Вы надеетесь на такой же курс и зимой? Чем больше упадет, тем сильнее ударит в рост.
antonpashko2710
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.07.2019
грн за 100 доларів США 2526.29
Гривна укрепилась почти на 18 копеек.
Стартовали с уровней закрытия пятницы, чего уже давно не было. На этом отличия закончились, и торги пошли по сценарию нескольких предыдущих сессий. Сразу после открытия котировки стали уверенно опускаться, потеряв к 11-35 12 копеек. После этого времени, как и в прошлые дни, рынок стабилизировался. Судя по справочному курсу, который чуть-чуть выше диапазона текущих котировок, активные торги начались в обычное время, около 11.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.07.2019
Усього, млн дол. США 343.2
Обороты, по нынешним временам, средненькие. В четверг рынок взял паузу, что видно и по мкромному объему интервенции.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:32

  ЧИА написав:
  CasinoAA90 написав:
  alexeii написав:как лучше поступить, перевести все в гривну пока? с учетом того, что планируется покупка квартиры, а цена квадрата привязана к гривне.


Я тоже планировал покупку квартиры. Но реально посчитал что попал на курсе, брал:
10к - 28.0
2700 - 27.1
2300 - 26.55

Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).

Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет. :idea:
Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.

Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября.


1. Если не сложно, напишите, исходя из каких соображений покупали по 28 если планировали покупку летом в гривне?
2. Предполагаю, до ноября курс покупки не превысит 27.6 - это ваша средняя
3. Смысла продавать сейчас не вижу. На депозите если продать по 25.25 за 4 месяца вырастет максимум до 26.5, т.е. имеет смысл дождаться 27 и тогда уж продавать
4. Цена у застройщиков может как вырасти, так и нет


1. Покупал, еще раньше, даже помню на панике купил на всю свободную гривну по 29.хх (благо, только 400у.е.). Так же $ легче хранить. Депозитами не пользуюсь и на картах кеш не держу, только наличка, и не из-за того, что риски или не умею пользоваться, а из-за того, что в жизни сложились обстоятельства..
3. Если этот аттракцион под название ОВГЗ не остановят, то может не выше 26.00 быть
4. Знаю, что подорожал бетон на 10%. + мониторю постоянно цены. То что в январе можно было взять за 350к, сейчас это уже 460к грн. Понятно, что стадия строительства и все такое, но с котлавана продавать квартиру по такой цене, а что дальше?
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:56

CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:00

  alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )


это фейспалм дня
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:03

  alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )

Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:07

  alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )


У меня тоже нервы сдают, так быстро летим вниз, что хочется сдать по 25 и забыть как страшный сон.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:09

  CasinoAA90 написав:
  alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )


У меня тоже нервы сдают, так быстро летим вниз, что хочется сдать по 25 и забыть как страшный сон.

А это звоночек, что скоро разворот, бытовые хомячки скидывают в панике валюту летом. ЛЕТОМ, Карл.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:09

  Zebra написав:
  alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )

Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.

Первый раз слышу что бы люди страховали курсовые риски заходя на 100% в бакс..!) Скорее наслышался загонял...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:09

Я конечно в шоке, похоже Минфин хочет выполнить план по займам в июле августе.
План по бюджету 90 млрд. Это рост гос долга, не путать с плановыми погашениями.
Ну и завтра 5 летки и двухлетние будут размещать. Видать спрос будет опять на 5 млрд от нерезов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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