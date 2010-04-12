Додано: Пон 29 лип, 2019 11:32

ЧИА написав: CasinoAA90 написав: alexeii написав: как лучше поступить, перевести все в гривну пока? с учетом того, что планируется покупка квартиры, а цена квадрата привязана к гривне. как лучше поступить, перевести все в гривну пока? с учетом того, что планируется покупка квартиры, а цена квадрата привязана к гривне.



Я тоже планировал покупку квартиры. Но реально посчитал что попал на курсе, брал:

10к - 28.0

2700 - 27.1

2300 - 26.55



Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).



Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет.

Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.



Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября. Я тоже планировал покупку квартиры. Но реально посчитал что попал на курсе, брал:10к - 28.02700 - 27.12300 - 26.55Получается, что если сдать по 25.00, то теряю 39 235 грн., а это практически 10% стоимости инвестиции в 1к 35 кв/м. (г.Ирпень, Крюковщина, Соф-Борщаговка).Сижу как и Вы на изжоге, т.к. на накопление этих средств ушло 5 лет.Где-то читал, что на 24,9 на этой неделе уйдем.Так что если вы такой же как и я, то я думаю нужно ждать до сентября, но многие застройщики пересмотрят ценник 1 сентября.



1. Если не сложно, напишите, исходя из каких соображений покупали по 28 если планировали покупку летом в гривне?

2. Предполагаю, до ноября курс покупки не превысит 27.6 - это ваша средняя

3. Смысла продавать сейчас не вижу. На депозите если продать по 25.25 за 4 месяца вырастет максимум до 26.5, т.е. имеет смысл дождаться 27 и тогда уж продавать

4. Цена у застройщиков может как вырасти, так и нет 1. Если не сложно, напишите, исходя из каких соображений покупали по 28 если планировали покупку летом в гривне?2. Предполагаю, до ноября курс покупки не превысит 27.6 - это ваша средняя3. Смысла продавать сейчас не вижу. На депозите если продать по 25.25 за 4 месяца вырастет максимум до 26.5, т.е. имеет смысл дождаться 27 и тогда уж продавать4. Цена у застройщиков может как вырасти, так и нет

1. Покупал, еще раньше, даже помню на панике купил на всю свободную гривну по 29.хх (благо, только 400у.е.). Так же $ легче хранить. Депозитами не пользуюсь и на картах кеш не держу, только наличка, и не из-за того, что риски или не умею пользоваться, а из-за того, что в жизни сложились обстоятельства..3. Если этот аттракцион под название ОВГЗ не остановят, то может не выше 26.00 быть4. Знаю, что подорожал бетон на 10%. + мониторю постоянно цены. То что в январе можно было взять за 350к, сейчас это уже 460к грн. Понятно, что стадия строительства и все такое, но с котлавана продавать квартиру по такой цене, а что дальше?