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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1634163516361637

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 227
вище 25.65
52%
117
25.55 - 25.6499
11%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
8
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
15%
35
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:10

  Investor_33 написав:
  Zebra написав:
  alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )

Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.

Первый раз слышу что бы люди страховали курсовые риски заходя на 100% в бакс..!) Скорее наслышался загонял...

С 1991 года еще никто не разорился хомяча бакс на все 100%.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:19

  Zebra написав:
  CasinoAA90 написав:
  alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )


У меня тоже нервы сдают, так быстро летим вниз, что хочется сдать по 25 и забыть как страшный сон.

А это звоночек, что скоро разворот, бытовые хомячки скидывают в панике валюту летом. ЛЕТОМ, Карл.


Покупка недвиги - не паника, там бывают другие факторы, аки скидки, хороший вариант и т.д. А обычные бытовые хомячки сейчас как раз по максимуму ужимаются, пережидают. Падение продаж сейчас не просто летний фактор, а курсовой.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:23

  Mazay256 написав:
  Zebra написав:А это звоночек, что скоро разворот, бытовые хомячки скидывают в панике валюту летом. ЛЕТОМ, Карл.


Покупка недвиги - не паника, там бывают другие факторы, аки скидки, хороший вариант и т.д. А обычные бытовые хомячки сейчас как раз по максимуму ужимаются, пережидают. Падение продаж сейчас не просто летний фактор, а курсовой.

Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.
Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.
Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:25

Недвига вообще больная тема с этим ревалом, потому что попали как те кто копил в грн, так и те кто копил в баксах.
Первые попали потому что грн просела, а ценники у застройщиков живущих в грн остались на прежнем уровне или выросли по мере приближения сдачи дома, а у застройщиков живущих в баксах они выросли даже на котлованах, тоесть просто отыграли курсовую разницу в цене)
А в баксах люди помимо роста цены еще и попали на курсовой разнице.
И теперь спустя время видишь что лучшей порой было заключать договор в рассрочку у застройщика живущего в гривнах на волне военного положения и роста курса в конце ноября прошлого года. Но знал бы прикуп - жил бы в сочи как говорится)
И теперь стремно покупать без 100% оплаты, потому что в договоре зафиксируют 25.3 какой-нить и плати потом осенью по более высокому курсу...
Santehnik
 
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