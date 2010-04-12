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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:10
Investor_33 написав: Zebra написав: alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.
Первый раз слышу что бы люди страховали курсовые риски заходя на 100% в бакс..!) Скорее наслышался загонял...
С 1991 года еще никто не разорился хомяча бакс на все 100%.
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Zebra
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:19
Zebra написав: CasinoAA90 написав: alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
У меня тоже нервы сдают, так быстро летим вниз, что хочется сдать по 25 и забыть как страшный сон.
А это звоночек, что скоро разворот, бытовые хомячки скидывают в панике валюту летом. ЛЕТОМ, Карл.
Покупка недвиги - не паника, там бывают другие факторы, аки скидки, хороший вариант и т.д. А обычные бытовые хомячки сейчас как раз по максимуму ужимаются, пережидают. Падение продаж сейчас не просто летний фактор, а курсовой.
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Mazay256
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:23
Mazay256 написав: Zebra написав:
А это звоночек, что скоро разворот, бытовые хомячки скидывают в панике валюту летом. ЛЕТОМ, Карл.
Покупка недвиги - не паника, там бывают другие факторы, аки скидки, хороший вариант и т.д. А обычные бытовые хомячки сейчас как раз по максимуму ужимаются, пережидают. Падение продаж сейчас не просто летний фактор, а курсовой.
Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.
Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.
Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
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Zebra
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:25
Недвига вообще больная тема с этим ревалом, потому что попали как те кто копил в грн, так и те кто копил в баксах.
Первые попали потому что грн просела, а ценники у застройщиков живущих в грн остались на прежнем уровне или выросли по мере приближения сдачи дома, а у застройщиков живущих в баксах они выросли даже на котлованах, тоесть просто отыграли курсовую разницу в цене)
А в баксах люди помимо роста цены еще и попали на курсовой разнице.
И теперь спустя время видишь что лучшей порой было заключать договор в рассрочку у застройщика живущего в гривнах на волне военного положения и роста курса в конце ноября прошлого года. Но знал бы прикуп - жил бы в сочи как говорится)
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Santehnik
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