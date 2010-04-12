Додано: Пон 29 лип, 2019 12:25

Недвига вообще больная тема с этим ревалом, потому что попали как те кто копил в грн, так и те кто копил в баксах.

Первые попали потому что грн просела, а ценники у застройщиков живущих в грн остались на прежнем уровне или выросли по мере приближения сдачи дома, а у застройщиков живущих в баксах они выросли даже на котлованах, тоесть просто отыграли курсовую разницу в цене)

А в баксах люди помимо роста цены еще и попали на курсовой разнице.

И теперь спустя время видишь что лучшей порой было заключать договор в рассрочку у застройщика живущего в гривнах на волне военного положения и роста курса в конце ноября прошлого года. Но знал бы прикуп - жил бы в сочи как говорится)

И теперь стремно покупать без 100% оплаты, потому что в договоре зафиксируют 25.3 какой-нить и плати потом осенью по более высокому курсу...