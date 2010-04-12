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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:10
Investor_33 написав: Zebra написав: alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
Вы страховали курсовы риски и потеря на курсе несколько процентов у вас не критична.
Первый раз слышу что бы люди страховали курсовые риски заходя на 100% в бакс..!) Скорее наслышался загонял...
С 1991 года еще никто не разорился хомяча бакс на все 100%.
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Zebra
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:19
Zebra написав: CasinoAA90 написав: alex_dvornichenko написав:CasinoAA90
Тоже собирал в у.е. ) Брал не дороже 27,2, на той неделе слился по 25,55 (смотрю на динамику и понимаю что успел) что бы оплатить новострой ))) Жизнь боль )
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи )
У меня тоже нервы сдают, так быстро летим вниз, что хочется сдать по 25 и забыть как страшный сон.
А это звоночек, что скоро разворот, бытовые хомячки скидывают в панике валюту летом. ЛЕТОМ, Карл.
Покупка недвиги - не паника, там бывают другие факторы, аки скидки, хороший вариант и т.д. А обычные бытовые хомячки сейчас как раз по максимуму ужимаются, пережидают. Падение продаж сейчас не просто летний фактор, а курсовой.
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Mazay256
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:23
Mazay256 написав: Zebra написав:
А это звоночек, что скоро разворот, бытовые хомячки скидывают в панике валюту летом. ЛЕТОМ, Карл.
Покупка недвиги - не паника, там бывают другие факторы, аки скидки, хороший вариант и т.д. А обычные бытовые хомячки сейчас как раз по максимуму ужимаются, пережидают. Падение продаж сейчас не просто летний фактор, а курсовой.
Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.
Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.
Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
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Zebra
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:25
Недвига вообще больная тема с этим ревалом, потому что попали как те кто копил в грн, так и те кто копил в баксах.
Первые попали потому что грн просела, а ценники у застройщиков живущих в грн остались на прежнем уровне или выросли по мере приближения сдачи дома, а у застройщиков живущих в баксах они выросли даже на котлованах, тоесть просто отыграли курсовую разницу в цене)
А в баксах люди помимо роста цены еще и попали на курсовой разнице.
И теперь спустя время видишь что лучшей порой было заключать договор в рассрочку у застройщика живущего в гривнах на волне военного положения и роста курса в конце ноября прошлого года. Но знал бы прикуп - жил бы в сочи как говорится)
И теперь стремно покупать без 100% оплаты, потому что в договоре зафиксируют 25.3 какой-нить и плати потом осенью по более высокому курсу...
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:38
С 1991 года еще никто не разорился хомяча бакс на все 100%.
Пожалуй, даже с 1947, а то и с более ранних сроков. Ведь в 1947 и 1961 годах была денежная реформа (обмен 10:1), в 90х - реформа, купоны и т.д. Так что в долларе как-то понадежнее выходит. Даже невзирая на сегодняшнее снижение курса.
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siriys
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:38
Все это проходилось в 2007-2008 годах, в 2013-2014 - гривневая эйфория закончится. Она не подкреплена ни ростом ВВП, ни ростом экономически активного населения. Только пирамидой ОВГЗ.
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Zebra
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:43
siriys написав:
С 1991 года еще никто не разорился хомяча бакс на все 100%.
Пожалуй, даже с 1947, а то и с более ранних сроков. Ведь в 1947 и 1961 годах была денежная реформа (обмен 10:1)
Статья 88. Нарушение правил о валютных операциях
Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами
- наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
Спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в виде промысла или в крупных размерах, а равно нарушение правил о валютных операциях лицом, ранее осужденным по части первой настоящей статьи,
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества
Весьма надежный способ разорения
Востаннє редагувалось Сибарит
в Пон 29 лип, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:43
Zebra написав:
Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.
Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.
Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
а вот я в этом абсолютно не уверен
чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что играют гривну
т.е. заходит человек с реально большими деньгами на курсе 26-27
вкладывает в ОГВЗ под 17% на 3 года
опускает гривну до 20-21
выходит из ОГВЗ
получает под 20-30 % годовых
если все так, то курса зимой выше 26 можем и не увидеть
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:49
ЧИА написав: Zebra написав:
Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.
Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.
Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
а вот я в этом абсолютно не уверен
чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что играют гривну
т.е. заходит человек с реально большими деньгами на курсе 26-27
вкладывает в ОГВЗ под 17% на 3 года
опускает гривну до 20-21
выходит из ОГВЗ
получает под 20-30 % годовых
если все так, то курса зимой выше 26 можем и не увидеть
В конце года включат печатный станок, потому что невыполнение бюджета угрожает социальными потрясениями, что в свою очередь может привести к очередному кратному девалу. Так что либо плавный девал, либо кратный. Другого не будет. 30% годовых выжимать со страны пенсионеров - это лихо.
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Zebra
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:54
Zebra написав:
Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится
и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
да уже полтора месяца как парнокопытные вещают что нерезы вот-вот на выход полетят в узкую дверь а оно вон как - гребут и далее !!! Правда думаете что они такие тупые?)
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Investor_33
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