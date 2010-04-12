Zebra написав:Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
да уже полтора месяца как парнокопытные вещают что нерезы вот-вот на выход полетят в узкую дверь а оно вон как - гребут и далее !!! Правда думаете что они такие тупые?)
А что все инвесторы по определению умные? А как быть с теми, кто в свое время скидывал ОВГЗ Украины за полцены и ниже от номинала? Тоже были умные расставаться со своими деньгами? Умные те, кто зимой входил в ОВГЗ, а сейчас уже международные компании привлекают лохов, которые покупают украинские бумаги, получая проценты от сделок, а дальше хоть трава не расти.
Лично я слился потому что в понравившемся доме заканчивались интересные квартиры, цена была ниже аналогичных и застройщик намекнул что не за горами поднятие цен. Так как это надо для жилья, то я решил шевелиться, а не ждать хороших курсов. У меня до весны было около 40% в гривне, и честно говоря в год двойных выборов я никак не ожидал такого провала курса . И в начале лета потихоньку перевел все в бакс. Могло быть и хуже, цель достигнута ) P.S. Так бы закинул на депо и забил бы как минимум на полгода. P.P.S. Записи не вёл, но оцениваю свои курсовые потери на уровне 30 +\- тысяч гривен.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 29 лип, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
С 1991 года еще никто не разорился хомяча бакс на все 100%.
Пожалуй, даже с 1947, а то и с более ранних сроков. Ведь в 1947 и 1961 годах была денежная реформа (обмен 10:1), в 90х - реформа, купоны и т.д. Так что в долларе как-то понадежнее выходит. Даже невзирая на сегодняшнее снижение курса.
Разорились не раз. В 1971-м, когда золото подскочило сразу в 8 раз, в 1980-м, в 2000, когда доллар 10 лет падал ко всему...
просто сейчас какая-то неопределенность в голове. еще в начале года я планировал заходить в доллар не ниже 26,5, чтобы слиться на +1/+1,5/+2 грн. Когда он опускался, то по чуть-чуть откупал -- 26,7, 26,5, 26,4, 26,3. По 2К входил на 26,2, 26,1, 25,8 и 25,7. А теперь ситуация развооачивается таким образом, что непонятно. По субъективным ощущениям доллар должен отскочить, но вот когда. И не хочется нае.. обмануть самого себя, и хочется максимально выгодно все сделать. Или отложить покупку квартиры.. Но тогда расходы по аренде, инфляция, и не факт куда повернет гривну. В общем, пока в замешательстве.
Alex2007 написав:Никто не говорил и не предупреждал. 26.4 расценивалось как подарок какой-то. А только где-то месяц назад начали появляться серьезные подозрения, что шото здесь не так (глобально); наверное
Глобальный облом. Когнитивный диссонанс, разрыв шаблонов. Надо бы радоваться, да не могу. Хто в баксе тот поймёт. То же чувство было в далёком апреле - августе 2008 года, когда набравшись в своё время па5,35, а стало па4,80. И люди спешили, сдавали, а кассиры кривились, говорили, что только 100 или 200$ не больше возьмут, мол гривны нет. И я тогда радовался, что сдыхался всех баксов па5.00. История повторится? Но только не дрогну и продавать баксы не буду. А чтоб не повторять свои недалёкие поступки.
Вы уже изменили себе когда клялись что останетесь в гривне , на депо заработаете больше, чем заниматься бестолковой беготней по скупке бакса. Но сорвались, повторили свой недалекий поступок. Теперь страдаете от этого. И других пытаетесь удержать от слива бакса, потому что четко понимаете - тренд еще сильнее пойдет на укрепление гривны и ваша "искрометная скупка" ПА27-29 - патамуша ж "будеттокадаражать", окажется еще большим пшиком. Смотрите - под 25 уйдем - те кто по 29 скупались вас и побить потом смогут