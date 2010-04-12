Zebra написав:

Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $