Zebra написав:Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25. Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30. Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
а вот я в этом абсолютно не уверен чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что играют гривну т.е. заходит человек с реально большими деньгами на курсе 26-27 вкладывает в ОГВЗ под 17% на 3 года опускает гривну до 20-21 выходит из ОГВЗ получает под 20-30 % годовых если все так, то курса зимой выше 26 можем и не увидеть
В конце года включат печатный станок, потому что невыполнение бюджета угрожает социальными потрясениями, что в свою очередь может привести к очередному кратному девалу. Так что либо плавный девал, либо кратный. Другого не будет. 30% годовых выжимать со страны пенсионеров - это лихо.
курс 20-21 похоронит немало предприятий. Бюджеты на этот год, планирование экспортных операций и т.д. рассчитывалось со всем из других ожиданий и другого курса. Да уже сейчас многие недополучают прибыль
Если осенью не развернётся, то по факту начались какие то процессы общей массе народа не видимые и не понятные
При том, что при таком курсе реализация бюджета все дальше становится невозможной. При этом где та грань - либо уменьшать расходную часть либо печатать гривну, что в свою очередь увеличит денежную массу, и как следствие, инфляцию и рост курса. ??
Zebra написав:Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25. Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30. Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $
а вот я в этом абсолютно не уверен чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что играют гривну т.е. заходит человек с реально большими деньгами на курсе 26-27 вкладывает в ОГВЗ под 17% на 3 года опускает гривну до 20-21 выходит из ОГВЗ получает под 20-30 % годовых если все так, то курса зимой выше 26 можем и не увидеть
а ресурсы у страны есть платить 30% годовых в твердой валюте? Ведь нерезы прибыль будут выводить не в гривне.
EvgCapp написав:курс 20-21 похоронит немало предприятий.Бюджеты на этот год, планирование экспортных операций и т.д. рассчитывалось со всем из других ожиданий и другого курса.Да уже сейчас многие недополучают прибыль
Ога, а некоторых похоронит-достанет-снова похоронит!!! З.Ы.Бредовый бред
Коллеги, а можно короткое резюме для вернувшихся из отпуска - на чём так доллар упал на прошлой неделе ? Ещё 12 июля было почти 26, а сегодня типа 25,25 Я ни курсы не просматривал, ни на форум не заходил - сейчас вижу только график, а лопатить кучу страниц не времени
Vitalych-new написав:Коллеги, а можно короткое резюме для вернувшихся из отпуска - на чём так доллар упал на прошлой неделе ? Ещё 12 июля было почти 26, а сегодня типа 25,25 Я ни курсы не просматривал, ни на форум не заходил - сейчас вижу только график, а лопатить кучу страниц не времени
Международные лохи ломанулись в ОВГЗ с новой силой. Если не ошибаюсь за прошлой неделе, еще на 5 млрд грн накупили.