RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1637163816391640>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 230
вище 25.65
51%
118
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
36
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:04

  yuluk написав:насколько я помню для рашки в 98-м ОВГЗ закончились обвалом в 5 раз с 6 руб/доллар до 30 и дефолтом. Унас , поскольку гривну мы сами печатаем, будет просто обвал


совсем не так
https://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D ... 0%BB%D1%8E
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2309 раз.
Подякували: 1587 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:07

  Zebra написав:
  ЧИА написав:
  Zebra написав:Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.
Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.
Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $

а вот я в этом абсолютно не уверен
чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что играют гривну
т.е. заходит человек с реально большими деньгами на курсе 26-27
вкладывает в ОГВЗ под 17% на 3 года
опускает гривну до 20-21
выходит из ОГВЗ
получает под 20-30 % годовых
если все так, то курса зимой выше 26 можем и не увидеть

В конце года включат печатный станок, потому что невыполнение бюджета угрожает социальными потрясениями, что в свою очередь может привести к очередному кратному девалу. Так что либо плавный девал, либо кратный. Другого не будет. 30% годовых выжимать со страны пенсионеров - это лихо.

курс 20-21 похоронит немало предприятий.
Бюджеты на этот год, планирование экспортных операций и т.д. рассчитывалось со всем из других ожиданий и другого курса.
Да уже сейчас многие недополучают прибыль
EvgCapp
 
Повідомлень: 50
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:09

  alex_dvornichenko написав:
  alexeii написав: и не факт куда повернет гривну.

Если осенью не развернётся, то по факту начались какие то процессы общей массе народа не видимые и не понятные :shock:


При том, что при таком курсе реализация бюджета все дальше становится невозможной. При этом где та грань - либо уменьшать расходную часть либо печатать гривну, что в свою очередь увеличит денежную массу, и как следствие, инфляцию и рост курса. ?? :?:
qay
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:18

  ЧИА написав:
  Zebra написав:Человек написал, что у него уже сдают нервы и он хочет слиться по 25.
Глупо это делать в июле месяце. Зимой можно будет слиться по 30.
Не паникуйте, спрос на ОВГЗ рано или поздно прекратится и у влошенцев в свое время тоже начнут сдавать нервы и они будут выскакивать из этой бумаги по 30+ грн за $

а вот я в этом абсолютно не уверен
чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что играют гривну
т.е. заходит человек с реально большими деньгами на курсе 26-27
вкладывает в ОГВЗ под 17% на 3 года
опускает гривну до 20-21
выходит из ОГВЗ
получает под 20-30 % годовых
если все так, то курса зимой выше 26 можем и не увидеть

а ресурсы у страны есть платить 30% годовых в твердой валюте? Ведь нерезы прибыль будут выводить не в гривне.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2963
З нами з: 06.04.16
Подякував: 715 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  EvgCapp написав:курс 20-21 похоронит немало предприятий.Бюджеты на этот год, планирование экспортных операций и т.д. рассчитывалось со всем из других ожиданий и другого курса.Да уже сейчас многие недополучают прибыль

Ога, а некоторых похоронит-достанет-снова похоронит!!! :lol:
З.Ы.Бредовый бред
Investor_33
 
Повідомлень: 741
З нами з: 16.05.17
Подякував: 42 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:31

  vitaliian написав:а ресурсы у страны есть платить 30% годовых в твердой валюте? Ведь нерезы прибыль будут выводить не в гривне.

А если ?...... Гривну буду реинвестировать в страну ? Вдруг всё поменяется ? ) Прыжок европейского тигра )
Я в это немного верю... 1 к 50 примерно ))
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 199
З нами з: 10.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:31

  vitaliian написав:а ресурсы у страны есть платить 30% годовых в твердой валюте? Ведь нерезы прибыль будут выводить не в гривне.

А зачем ?
Большинство ОВГЗ гривневые, в гривнях и получат.
Какой к тому времени будет курс- большой вопрос. 25 на годы вперед вроде-бы никто не обещал ?
es77
 
Повідомлень: 967
З нами з: 06.12.13
Подякував: 132 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alexeii написав:просто сейчас какая-то неопределенность в голове
у ксюхи есть разгадка https://softranger.livejournal.com/2019/07/28/
пять лет набдлюдает))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 29 лип, 2019 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2729
З нами з: 03.12.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коллеги, а можно короткое резюме для вернувшихся из отпуска - на чём так доллар упал на прошлой неделе ? Ещё 12 июля было почти 26, а сегодня типа 25,25
Я ни курсы не просматривал, ни на форум не заходил - сейчас вижу только график, а лопатить кучу страниц не времени :-(
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 04.06.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:36

  Vitalych-new написав:Коллеги, а можно короткое резюме для вернувшихся из отпуска - на чём так доллар упал на прошлой неделе ? Ещё 12 июля было почти 26, а сегодня типа 25,25
Я ни курсы не просматривал, ни на форум не заходил - сейчас вижу только график, а лопатить кучу страниц не времени :-(

Международные лохи ломанулись в ОВГЗ с новой силой. Если не ошибаюсь за прошлой неделе, еще на 5 млрд грн накупили.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7041
З нами з: 21.09.12
Подякував: 569 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1637163816391640>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1539, 1540, 1541
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15406 1827904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 10:32
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6671 1439280
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 12:05
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 275865
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1010)
29.07.2019 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.