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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1637163816391640

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 230
вище 25.65
51%
118
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
36
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:36

  Vitalych-new написав:Коллеги, а можно короткое резюме для вернувшихся из отпуска - на чём так доллар упал на прошлой неделе ? Ещё 12 июля было почти 26, а сегодня типа 25,25
Я ни курсы не просматривал, ни на форум не заходил - сейчас вижу только график, а лопатить кучу страниц не времени :-(


ОВГЗ скупают нерезеденты, обвалили курс.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:40

ІМХО, курс піде вверх дуже швидко, але не зараз, оскільки на даний час фактично заморожені більшість кабміновських проектів ... після 19-25 вересня може бути уже новий КМ, тоді й розвернуться на "освоєння" бюджету до нового року (хто не освоїть, вернуть взад в казну :) ) по усіх напрямках.
+ серпень-вересень - максимальні у цьому році виплати боргу, то й пилососить НБУ валюту в закрома. А потім - ой-йой :)
До кінця серпня, думаю, в районі 25.5-26.3
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 26.07.2019 29.07.2019
починає діяти з: 29.07.2019 30.07.2019
100 дол. США 2543.9728 2525.2582
После полудня гривна укрепилась еще на 1 копейку.
Перед обедом был сделан еще один коппечный шажок вниз, после чего стабильность наступила окончательно.

По сравнению с текущей датой 2017 гривна укрепилась на 66 копеек.
Отрыв от прошлого года уже составляет 151 копейку, но мы помним, что осенний рост в прошлом году начался в июле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53

Можливо, на курс також впливає (в певній мірі) падіння попиту (тимчасове?) з боку фахівців з "розпилу" бюджету та суміжних сфер. Якщо під кінець року їхній підвищений попит здатний значно вплинути на курс, то й падіння такого попиту, гадаю, також вплине на курс.
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, как думаете, как поведет себя Евро, если на заседании ФРС объявят все-таки о снижении ставки на 0,25% (вряд ли 0,5%)?
qay
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:12

макроэкономический отчет за июнь

18% трудоспособного населения Украины работает за границей - Минфин

По данным Министерства финансов Украины, постоянно работают за рубежом 3,2 миллиона украинцев - это 18% всего экономически активного населения страны. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства за июль.

Там отмечают, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

Также, как отметили в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровне зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 202019.pdf
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:18

  qay написав:Кстати, как думаете, как поведет себя Евро, если на заседании ФРС объявят все-таки о снижении ставки на 0,25% (вряд ли 0,5%)?


ИМХО никак, курс уже заложил в себя это снижение. Для видимости дернется туда-сюда и вернется на текущие позиции.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20

  CasinoAA90 написав:
  Vitalych-new написав:Коллеги, а можно короткое резюме для вернувшихся из отпуска - на чём так доллар упал на прошлой неделе ? Ещё 12 июля было почти 26, а сегодня типа 25,25
Я ни курсы не просматривал, ни на форум не заходил - сейчас вижу только график, а лопатить кучу страниц не времени :-(


ОВГЗ скупают нерезеденты, обвалили курс.


понятно - пир со слоновьми %% за наш с вами счёт продолжается :oops:
Vitalych-new
 
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