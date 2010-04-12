ОВГЗ скупают нерезеденты, обвалили курс.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:36
ОВГЗ скупают нерезеденты, обвалили курс.
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:40
ІМХО, курс піде вверх дуже швидко, але не зараз, оскільки на даний час фактично заморожені більшість кабміновських проектів ... після 19-25 вересня може бути уже новий КМ, тоді й розвернуться на "освоєння" бюджету до нового року (хто не освоїть, вернуть взад в казну ) по усіх напрямках.
+ серпень-вересень - максимальні у цьому році виплати боргу, то й пилососить НБУ валюту в закрома. А потім - ой-йой
До кінця серпня, думаю, в районі 25.5-26.3
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53
Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 26.07.2019 29.07.2019
починає діяти з: 29.07.2019 30.07.2019
100 дол. США 2543.9728 2525.2582
После полудня гривна укрепилась еще на 1 копейку.
Перед обедом был сделан еще один коппечный шажок вниз, после чего стабильность наступила окончательно.
По сравнению с текущей датой 2017 гривна укрепилась на 66 копеек.
Отрыв от прошлого года уже составляет 151 копейку, но мы помним, что осенний рост в прошлом году начался в июле.
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53
Можливо, на курс також впливає (в певній мірі) падіння попиту (тимчасове?) з боку фахівців з "розпилу" бюджету та суміжних сфер. Якщо під кінець року їхній підвищений попит здатний значно вплинути на курс, то й падіння такого попиту, гадаю, також вплине на курс.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати, как думаете, как поведет себя Евро, если на заседании ФРС объявят все-таки о снижении ставки на 0,25% (вряд ли 0,5%)?
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:12
макроэкономический отчет за июнь
18% трудоспособного населения Украины работает за границей - Минфин
По данным Министерства финансов Украины, постоянно работают за рубежом 3,2 миллиона украинцев - это 18% всего экономически активного населения страны. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства за июль.
Там отмечают, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.
Также, как отметили в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровне зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:18
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20
понятно - пир со слоновьми %% за наш с вами счёт продолжается
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