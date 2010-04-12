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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1638163916401641>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 230
вище 25.65
51%
118
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
36
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:36

  Vitalych-new написав:Коллеги, а можно короткое резюме для вернувшихся из отпуска - на чём так доллар упал на прошлой неделе ? Ещё 12 июля было почти 26, а сегодня типа 25,25
Я ни курсы не просматривал, ни на форум не заходил - сейчас вижу только график, а лопатить кучу страниц не времени :-(


ОВГЗ скупают нерезеденты, обвалили курс.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:40

ІМХО, курс піде вверх дуже швидко, але не зараз, оскільки на даний час фактично заморожені більшість кабміновських проектів ... після 19-25 вересня може бути уже новий КМ, тоді й розвернуться на "освоєння" бюджету до нового року (хто не освоїть, вернуть взад в казну :) ) по усіх напрямках.
+ серпень-вересень - максимальні у цьому році виплати боргу, то й пилососить НБУ валюту в закрома. А потім - ой-йой :)
До кінця серпня, думаю, в районі 25.5-26.3
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 26.07.2019 29.07.2019
починає діяти з: 29.07.2019 30.07.2019
100 дол. США 2543.9728 2525.2582
После полудня гривна укрепилась еще на 1 копейку.
Перед обедом был сделан еще один коппечный шажок вниз, после чего стабильность наступила окончательно.

По сравнению с текущей датой 2017 гривна укрепилась на 66 копеек.
Отрыв от прошлого года уже составляет 151 копейку, но мы помним, что осенний рост в прошлом году начался в июле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53

Можливо, на курс також впливає (в певній мірі) падіння попиту (тимчасове?) з боку фахівців з "розпилу" бюджету та суміжних сфер. Якщо під кінець року їхній підвищений попит здатний значно вплинути на курс, то й падіння такого попиту, гадаю, також вплине на курс.
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, как думаете, как поведет себя Евро, если на заседании ФРС объявят все-таки о снижении ставки на 0,25% (вряд ли 0,5%)?
qay
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:12

макроэкономический отчет за июнь

18% трудоспособного населения Украины работает за границей - Минфин

По данным Министерства финансов Украины, постоянно работают за рубежом 3,2 миллиона украинцев - это 18% всего экономически активного населения страны. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства за июль.

Там отмечают, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

Также, как отметили в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровне зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redac ... 202019.pdf
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:18

  qay написав:Кстати, как думаете, как поведет себя Евро, если на заседании ФРС объявят все-таки о снижении ставки на 0,25% (вряд ли 0,5%)?


ИМХО никак, курс уже заложил в себя это снижение. Для видимости дернется туда-сюда и вернется на текущие позиции.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:20

  CasinoAA90 написав:
  Vitalych-new написав:Коллеги, а можно короткое резюме для вернувшихся из отпуска - на чём так доллар упал на прошлой неделе ? Ещё 12 июля было почти 26, а сегодня типа 25,25
Я ни курсы не просматривал, ни на форум не заходил - сейчас вижу только график, а лопатить кучу страниц не времени :-(


ОВГЗ скупают нерезеденты, обвалили курс.


понятно - пир со слоновьми %% за наш с вами счёт продолжается :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Національний банк України допускає ймовірність збільшення попиту нерезидентів на гривневі облігації внутрішньої державної позики та відповідного зміцнення обмінного курсу гривні. Читайте також Експерт назвавши причини зміцнення гривні в липні Як йдеться в опублікованій на сайті регулятора витягу з протоколу засідання Комітету Національного банку України щодо монетарної політики від 17 липня, це створить можливості для швидшого зниження облікової ставки, ніж за базовим сценарієм. Члени комітету обговорили ризики, пов'язані з припливом іноземного капіталу в гривневі ОВДП, вважаючи ці ризики на сьогодні незначними. Зазначається, зокрема, що приплив капіталу лише до державного сектора не створює ризиків перегріву споживчого попиту, оскільки фіскальна політика залишається зваженою. При цьому, поступове зниження вартості державних запозичень та подовження їх терміновості знижує ризики рефінансування боргу. Крім того, підтримка інтересу іноземних інвесторів до державних облігацій в гривні та надалі зумовлюватиме поступову дедоларизацію боргу та зниження валютних ризиків. Як повідомляв УНІАН, обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) за підсумками щотижневого аукціону зріс на 5,9 мільярда гривень, або на 8,8%, - до 73 мільярдів гривень, досягнувши 9,2% від їх загального обсягу в обороті.

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... aciji.html
PivRon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ всех сделал -высадил мудрых в бакс раньше минимумов и зачем ему курс задирать пока нет спроса на доллар . Читали наш форум наверно
Востаннє редагувалось Kvartal-34 в Пон 29 лип, 2019 16:03, всього редагувалось 3 разів.
Kvartal-34
 
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