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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1638163916401641

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 230
вище 25.65
51%
118
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
36
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitalych-new написав:понятно - пир со слоновьми %% за наш с вами счёт продолжается

Да, за счет наивных спекулей которые хомячат бакс с призрачной надеждой продать на 10% дороже)))
З.Ы. Покупайте и Вы ОВГЗ, или вера не позволяет?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:57

  twin написав:Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)

Доллар дешевеет — бензин дорожает.
Доллар дорожает — бензин дорожает.
Доллар ничего не делает — бензин дорожает.
Бензин целеустремлённый и плевал на условности. Будь как бензин!
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:05

  alex_dvornichenko написав:
  twin написав:Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)

Доллар дешевеет — бензин дорожает.
Доллар дорожает — бензин дорожает.
Доллар ничего не делает — бензин дорожает.
Бензин целеустремлённый и плевал на условности. Будь как бензин!

Шо і хліба по 8,50 не буде?! Нє, нам такого курсу тоді не треба..))
twin
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11

  Moneta написав:цены на технику стали гораздо интереснее, укр.магазины тут и там рисуют "акции" -30% и больше

кто хотел обновиться - самое время.

вы отслеживали конкретный товар ? в общем да зависимость от курса есть, но скидки у них декларируются круглый год куда не посмотри и когда не посмотри всюду есть скидки и акции - по сути маркетинговая замануха не более .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:20

  Investor_33 написав:
  Vitalych-new написав:понятно - пир со слоновьми %% за наш с вами счёт продолжается

Да, за счет наивных спекулей которые хомячат бакс с призрачной надеждой продать на 10% дороже)))
З.Ы. Покупайте и Вы ОВГЗ, или вера не позволяет?)


так точно
мне родители отдали советские гособлигации, по-моему ещё застойного периода. Ещё у них тыщ 40 накрылось в 1991г. с сбербанке. Так что я с государством играть не хочу
В старые времена (2004-13гг.) поднял 35 тыщ зелени на банковских депозитах, но то время другое было 8)
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:44

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