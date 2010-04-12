Да, за счет наивных спекулей которые хомячат бакс с призрачной надеждой продать на 10% дороже)))
З.Ы. Покупайте и Вы ОВГЗ, или вера не позволяет?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:57
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:05
Шо і хліба по 8,50 не буде?! Нє, нам такого курсу тоді не треба..))
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11
вы отслеживали конкретный товар ? в общем да зависимость от курса есть, но скидки у них декларируются круглый год куда не посмотри и когда не посмотри всюду есть скидки и акции - по сути маркетинговая замануха не более .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:20
так точно
мне родители отдали советские гособлигации, по-моему ещё застойного периода. Ещё у них тыщ 40 накрылось в 1991г. с сбербанке. Так что я с государством играть не хочу
В старые времена (2004-13гг.) поднял 35 тыщ зелени на банковских депозитах, но то время другое было
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:44
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