Да, за счет наивных спекулей которые хомячат бакс с призрачной надеждой продать на 10% дороже)))
З.Ы. Покупайте и Вы ОВГЗ, или вера не позволяет?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:57
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:05
Шо і хліба по 8,50 не буде?! Нє, нам такого курсу тоді не треба..))
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:11
вы отслеживали конкретный товар ? в общем да зависимость от курса есть, но скидки у них декларируются круглый год куда не посмотри и когда не посмотри всюду есть скидки и акции - по сути маркетинговая замануха не более .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:20
так точно
мне родители отдали советские гособлигации, по-моему ещё застойного периода. Ещё у них тыщ 40 накрылось в 1991г. с сбербанке. Так что я с государством играть не хочу
В старые времена (2004-13гг.) поднял 35 тыщ зелени на банковских депозитах, но то время другое было
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:44
Альфа онлайн 25.30
+50грн !
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:11
Живите своим умом!
Додано: Пон 29 лип, 2019 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Читая форум, имею два наблюдения.
1. Открылось много законсервированных учеток. К чему бы это?
2. Многие (осмысленно или нет) выражают непонимание природы ОВГЗ.
Часто звучит, мол пойдут стадом нерезы на выход и всё, кирдык.
Прослеживается два очевидных варианта вывода "горячего иностранного капитала".
Выйти по погашению и не перевкладываться, а так же избавиться от бумаг на вторичном рынке.
В обоих случаях котировки неизбежно пойдут вниз.
Как гласит теория спроса и предложения, снижение котировок неизбежно вызывает одной группы инвесторов желание "пересидеть просадку", а у другой приобрести просевший актив в ожидании коррекции( а то и роста). Вы конечно можете сказать, что есть еще третья, пятая и десятая группы и, что это не инвесторы, а спекули. И конечно же Вы будете правы.
Но нет ничего страшнее для всех групп, инвесторов и спекулей, чем потеря денег.
Это, в принципе, и есть основной опорой такого свойства рынка как саморегуляция.
Пока заемщик исправно выполняет обязательства, его бумаги будут пользоваться спросом.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Пон 29 лип, 2019 17:20
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