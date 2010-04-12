Додано: Пон 29 лип, 2019 17:16

Читая форум, имею два наблюдения.

1. Открылось много законсервированных учеток. К чему бы это?

2. Многие (осмысленно или нет) выражают непонимание природы ОВГЗ.

Часто звучит, мол пойдут стадом нерезы на выход и всё, кирдык.

Прослеживается два очевидных варианта вывода "горячего иностранного капитала".

Выйти по погашению и не перевкладываться, а так же избавиться от бумаг на вторичном рынке.

В обоих случаях котировки неизбежно пойдут вниз.

Как гласит теория спроса и предложения, снижение котировок неизбежно вызывает одной группы инвесторов желание "пересидеть просадку", а у другой приобрести просевший актив в ожидании коррекции( а то и роста). Вы конечно можете сказать, что есть еще третья, пятая и десятая группы и, что это не инвесторы, а спекули. И конечно же Вы будете правы.

Но нет ничего страшнее для всех групп, инвесторов и спекулей, чем потеря денег.

Это, в принципе, и есть основной опорой такого свойства рынка как саморегуляция.

Пока заемщик исправно выполняет обязательства, его бумаги будут пользоваться спросом.

Моё среднесрочное кредо:

buy USD/UAH at market price