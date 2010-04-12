Об этом сообщает компания InCo home на основе анализа продаж в 17 новых жилых комплексах.«Если сравнивать с показателями за январь-июнь 2017 года, то в этом году мы вышли с ростом в 30%. Проседание и откат рынка были ожидаемы, учитывая объективные показатели отечественной экономики», — рассказал Богдан Серотюк, партнер InCo home.В InCo home также утверждают, что рассрочкой пользуется только каждый четвертый покупатель недвижимости.«Если смотреть на структуру продаж, то более 70% сделок приходится на покупку на условиях 100% предоплаты, что полностью повторяет позапрошлогодние цифры, в 2018 году эта пропорция была лишь немного другой, 60% по полной предоплате и 40% сделок покупки жилья заключались на условиях рассрочки», — рассказал Серотюк.По мнению партнера InCo home, недавнее снижение Нацбанком учетной ставки до 17% годовых не повлияет на ипотечное кредитования, это — по-прежнему высокая ставка, которая не позволит предложить банкам более выгодные кредитные условия на покупку недвижимости.Ранее сообщалось, что украинцы стали все чаще покупать недвижимость в Польше.InCo home — инвестиционная компания на рынке недвижимости. Основана в Киеве в 2003 году. За время работы, компания привлекла инвестиции в строительство 25 жилых комплексов, это более 540 тыс. кв. м жилой площади.