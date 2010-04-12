В первом полугодии 2019 года продажи первичного жилья в Киеве снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает компания InCo home на основе анализа продаж в 17 новых жилых комплексах.
«Если сравнивать с показателями за январь-июнь 2017 года, то в этом году мы вышли с ростом в 30%. Проседание и откат рынка были ожидаемы, учитывая объективные показатели отечественной экономики», — рассказал Богдан Серотюк, партнер InCo home.
В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом, в будущем разрыв будет увеличиваться.
В InCo home также утверждают, что рассрочкой пользуется только каждый четвертый покупатель недвижимости.
«Если смотреть на структуру продаж, то более 70% сделок приходится на покупку на условиях 100% предоплаты, что полностью повторяет позапрошлогодние цифры, в 2018 году эта пропорция была лишь немного другой, 60% по полной предоплате и 40% сделок покупки жилья заключались на условиях рассрочки», — рассказал Серотюк.
По мнению партнера InCo home, недавнее снижение Нацбанком учетной ставки до 17% годовых не повлияет на ипотечное кредитования, это — по-прежнему высокая ставка, которая не позволит предложить банкам более выгодные кредитные условия на покупку недвижимости.
Ранее сообщалось, что украинцы стали все чаще покупать недвижимость в Польше.
InCo home — инвестиционная компания на рынке недвижимости. Основана в Киеве в 2003 году. За время работы, компания привлекла инвестиции в строительство 25 жилых комплексов, это более 540 тыс. кв. м жилой площади.
За день гривна еще укрепилась : 25,00 - 25,26 С такими темпами - все шансы пробить 25 на этой неделе
на завтра 25.25 НБУ минулого року курс вверх стартанув після 19.07 (сьогодні оновили річний мінімум - станом на 29.07.18 курс НБУ 25.44) і фактично зростав до 28.4, в межах 28.хх гуляв аж до 15-16 січня п.р., потім вниз ... Повторимо в часі ?