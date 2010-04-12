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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1639164016411642

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 231
вище 25.65
51%
118
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:22

  alex_dvornichenko написав:Лично я слился потому что в понравившемся доме заканчивались интересные квартиры, цена была ниже аналогичных и застройщик намекнул что не за горами поднятие цен.


Странно было бы если бы застройщик говорил обратное )

Продажи жилой недвижимости на первичном рынке Киева упали на 20% - исследование

В первом полугодии 2019 года продажи первичного жилья в Киеве снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает компания InCo home на основе анализа продаж в 17 новых жилых комплексах.

«Если сравнивать с показателями за январь-июнь 2017 года, то в этом году мы вышли с ростом в 30%. Проседание и откат рынка были ожидаемы, учитывая объективные показатели отечественной экономики», — рассказал Богдан Серотюк, партнер InCo home.

В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом, в будущем разрыв будет увеличиваться.

В InCo home также утверждают, что рассрочкой пользуется только каждый четвертый покупатель недвижимости.

«Если смотреть на структуру продаж, то более 70% сделок приходится на покупку на условиях 100% предоплаты, что полностью повторяет позапрошлогодние цифры, в 2018 году эта пропорция была лишь немного другой, 60% по полной предоплате и 40% сделок покупки жилья заключались на условиях рассрочки», — рассказал Серотюк.

По мнению партнера InCo home, недавнее снижение Нацбанком учетной ставки до 17% годовых не повлияет на ипотечное кредитования, это — по-прежнему высокая ставка, которая не позволит предложить банкам более выгодные кредитные условия на покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что украинцы стали все чаще покупать недвижимость в Польше.

InCo home — инвестиционная компания на рынке недвижимости. Основана в Киеве в 2003 году. За время работы, компания привлекла инвестиции в строительство 25 жилых комплексов, это более 540 тыс. кв. м жилой площади.


За день гривна еще укрепилась :
25,00 - 25,26
С такими темпами - все шансы пробить 25 на этой неделе
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:27

  Grey001 написав:
  vovan_prm написав:Пока заемщик исправно выполняет обязательства, его бумаги будут пользоваться спросом.


Точнее - пока есть вера в то, что он будет выполнять их в будущем...

Да. Очень верное дополнение
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:32

Исполнение расходной части бюджета на 91% от плана, это и есть скрытый секвест бюджета.

Зображення

Вообщем к чему я веду. Дефицит бюджета 90 млрд заложен в закон. Обычно все происходило в декабре, рост гос долга. Но сейчас вероятно Минфин решил все в июле прокуртить.

Надо перепроверить свои догадк.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:37

на завтра 25.25 НБУ
минулого року курс вверх стартанув після 19.07 (сьогодні оновили річний мінімум - станом на 29.07.18 курс НБУ 25.44) і фактично зростав до 28.4, в межах 28.хх гуляв аж до 15-16 січня п.р., потім вниз ...
Повторимо в часі ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:04

Проверил свои догадки. К сожалению Минфн еще не опубликовал данных по июнь.
Есть только данные за первых 5 месяцев.

Финансирование бюджета в 2018 за янв-май было отрицательным -17,8 млрд
В 2019 положительным +9,7 это за янв-май
в янв-июне 2019 уже +30 млрд
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 18:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ДОЛАР ЗДЕШЕВШАВ ДО НАЙНИЖЧОГО ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ РІВНЯ

У вівторок долар коштуватиме 25,25 гривні.

Нацбанк визначився з курсами валют після вихідних
Національний банк України визначився з офіційними курсами валют, які діятимуть у вівторок, 30 липня.

Долар США втратить 18 копійок і коштуватиме 25,25 грн. Це найнижчий за майже три останні роки рівень. Востаннє так дешево долар коштував 19 серпня 2016 року - 25,17 грн.

Євро здешевшає на 26 копійок і становитиме 28,07 грн.


по ходу уже сегодня нал 25,25 за доллар. Юхууу !
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