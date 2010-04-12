Додано: Пон 29 лип, 2019 18:37

vovan_prm написав: 1. Открылось много законсервированных учеток. К чему бы это? 1. Открылось много законсервированных учеток. К чему бы это?

Surfer написав: Продажи жилой недвижимости на первичном рынке Киева упали на 20% - исследование Продажи жилой недвижимости на первичном рынке Киева упали на 20% - исследование

Surfer написав: В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом, в будущем разрыв будет увеличиваться. В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом, в будущем разрыв будет увеличиваться.

Мне кажется что тут всё просто, я например прихожу почитать ветку только когда начинаются какие-то непонятные движения с курсом что бы почитать мнения на вопрос "что происходит?".Продажи наверное упали, но вместе с ними упало предложение, в результате чего сейчас по тем объектам что будут сданы в обозримом будущем (этот-следующий год) либо всё распродано под 0, либо остались самые неликвидные варианты с большим ценником. А вот новых объектов на 2021-2022 годы стало как-то меньше и ценники на них уже выше чем на то что было год назад на то что сдают сейчас.А застройщики реально предупреджают о повышении цен, у меня целая коллекция смсок от них. Некоторые предложения которые в ноябре прошлого года я считал вообще не интересными, сейчас остались лишь в истории)Это справедливо для больших однушек, двушек, трешек и тому подобного жилья. А малометражные однушки улетают как горячие пирожки.Ну и плюс рухнул сегмент дешевого треша. Аркада встала, а мелкие застройщики выдавлены с рынка.