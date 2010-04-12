В первом полугодии 2019 года продажи первичного жилья в Киеве снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает компания InCo home на основе анализа продаж в 17 новых жилых комплексах.
«Если сравнивать с показателями за январь-июнь 2017 года, то в этом году мы вышли с ростом в 30%. Проседание и откат рынка были ожидаемы, учитывая объективные показатели отечественной экономики», — рассказал Богдан Серотюк, партнер InCo home.
В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом, в будущем разрыв будет увеличиваться.
В InCo home также утверждают, что рассрочкой пользуется только каждый четвертый покупатель недвижимости.
«Если смотреть на структуру продаж, то более 70% сделок приходится на покупку на условиях 100% предоплаты, что полностью повторяет позапрошлогодние цифры, в 2018 году эта пропорция была лишь немного другой, 60% по полной предоплате и 40% сделок покупки жилья заключались на условиях рассрочки», — рассказал Серотюк.
По мнению партнера InCo home, недавнее снижение Нацбанком учетной ставки до 17% годовых не повлияет на ипотечное кредитования, это — по-прежнему высокая ставка, которая не позволит предложить банкам более выгодные кредитные условия на покупку недвижимости.
Ранее сообщалось, что украинцы стали все чаще покупать недвижимость в Польше.
InCo home — инвестиционная компания на рынке недвижимости. Основана в Киеве в 2003 году. За время работы, компания привлекла инвестиции в строительство 25 жилых комплексов, это более 540 тыс. кв. м жилой площади.
За день гривна еще укрепилась : 25,00 - 25,26 С такими темпами - все шансы пробить 25 на этой неделе
на завтра 25.25 НБУ минулого року курс вверх стартанув після 19.07 (сьогодні оновили річний мінімум - станом на 29.07.18 курс НБУ 25.44) і фактично зростав до 28.4, в межах 28.хх гуляв аж до 15-16 січня п.р., потім вниз ... Повторимо в часі ?
vovan_prm написав:1. Открылось много законсервированных учеток. К чему бы это?
Мне кажется что тут всё просто, я например прихожу почитать ветку только когда начинаются какие-то непонятные движения с курсом что бы почитать мнения на вопрос "что происходит?".
Surfer написав:Продажи жилой недвижимости на первичном рынке Киева упали на 20% - исследование
Продажи наверное упали, но вместе с ними упало предложение, в результате чего сейчас по тем объектам что будут сданы в обозримом будущем (этот-следующий год) либо всё распродано под 0, либо остались самые неликвидные варианты с большим ценником. А вот новых объектов на 2021-2022 годы стало как-то меньше и ценники на них уже выше чем на то что было год назад на то что сдают сейчас. А застройщики реально предупреджают о повышении цен, у меня целая коллекция смсок от них. Некоторые предложения которые в ноябре прошлого года я считал вообще не интересными, сейчас остались лишь в истории)
Surfer написав:В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом, в будущем разрыв будет увеличиваться.
Это справедливо для больших однушек, двушек, трешек и тому подобного жилья. А малометражные однушки улетают как горячие пирожки. Ну и плюс рухнул сегмент дешевого треша. Аркада встала, а мелкие застройщики выдавлены с рынка.
Santehnik написав:А застройщики реально предупреджают о повышении цен, у меня целая коллекция смсок от них. Некоторые предложения которые в ноябре прошлого года я считал вообще не интересными, сейчас остались лишь в истории)
А что им еще говорить если продажи падают ? У застройщиков работа такая - колдовать "буиттокадаражать" - это старо как мир. Тут уже как то писали что повышение цены - одна из соломинок продаванов чтобы подстегнуть продажи даже на падающем рынке. В остальном, как утверждают, факт остается фактом :
В компании заявили, что на первичном рынке сохраняется превышение предложения над спросом, в будущем разрыв будет увеличиваться.