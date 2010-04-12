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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1640164116421643

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 231
вище 25.65
51%
118
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Но лично мне очевидно, что момент, когда гривнехолдеры будут играть в музыкальные стулья, уже не за горами
В каком именно смысле?
Спецназ Саакашвили!!!
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:35

Минфин временно прекращает продажи валютных овгз. Следующий шаг- снижение лимитов на гривневые овгз. Как бы не захлебнулись.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:38

  zzzzzz написав:Проверил свои догадки. К сожалению Минфн еще не опубликовал данных по июнь.
Есть только данные за первых 5 месяцев.

Финансирование бюджета в 2018 за янв-май было отрицательным -17,8 млрд
В 2019 положительным +9,7 это за янв-май
в янв-июне 2019 уже +30 млрд

чуть выше вы даёте скрин - там 1,7 для периода 1-6
а откуда взяли +30 для опять же 1-6 ?
морда
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:38

  protefiks1959 написав:
  zРадио написав:Но лично мне очевидно, что момент, когда гривнехолдеры будут играть в музыкальные стулья, уже не за горами
В каком именно смысле?


В смысле, что одновременно бросятся за долларом, которого всем не хватит, что результирует обвалом гривны
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та що ж ви всі такі перелякані?
Іде сезонна багаторічно-циклічна ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого, має всі шанси за якийсь час сезонно-циклічно змінити напрямок з затухаючою амплітудою. Поки позитиву додає ситуація з цінами на сировини на міжнародному ринку при хорошому врожаї, значний ріст галузі ІТ. Та позика "Нафтогазу"...
Крім того, ревальвація абсолютно не зачіпила пересічних. З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили. На МБ НБУ з початку року купив 2,4 млрд і продав 231 млн.
Зрештою, біснуйтеся...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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