В каком именно смысле?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В каком именно смысле?
Спецназ Саакашвили!!!
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Додано: Пон 29 лип, 2019 19:35
Минфин временно прекращает продажи валютных овгз. Следующий шаг- снижение лимитов на гривневые овгз. Как бы не захлебнулись.
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:38
чуть выше вы даёте скрин - там 1,7 для периода 1-6
а откуда взяли +30 для опять же 1-6 ?
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:38
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та що ж ви всі такі перелякані?
Іде сезонна багаторічно-циклічна ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого, має всі шанси за якийсь час сезонно-циклічно змінити напрямок з затухаючою амплітудою. Поки позитиву додає ситуація з цінами на сировини на міжнародному ринку при хорошому врожаї, значний ріст галузі ІТ. Та позика "Нафтогазу"...
Крім того, ревальвація абсолютно не зачіпила пересічних. З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили. На МБ НБУ з початку року купив 2,4 млрд і продав 231 млн.
Зрештою, біснуйтеся...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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