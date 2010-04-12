Додано: Пон 29 лип, 2019 19:47

Та що ж ви всі такі перелякані?

Іде сезонна багаторічно-циклічна ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого, має всі шанси за якийсь час сезонно-циклічно змінити напрямок з затухаючою амплітудою. Поки позитиву додає ситуація з цінами на сировини на міжнародному ринку при хорошому врожаї, значний ріст галузі ІТ. Та позика "Нафтогазу"...

Крім того, ревальвація абсолютно не зачіпила пересічних. З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили. На МБ НБУ з початку року купив 2,4 млрд і продав 231 млн.

Зрештою, біснуйтеся...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.