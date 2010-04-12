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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1641164216431644>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 232
вище 25.65
51%
119
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:35

Минфин временно прекращает продажи валютных овгз. Следующий шаг- снижение лимитов на гривневые овгз. Как бы не захлебнулись.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:38

  zzzzzz написав:Проверил свои догадки. К сожалению Минфн еще не опубликовал данных по июнь.
Есть только данные за первых 5 месяцев.

Финансирование бюджета в 2018 за янв-май было отрицательным -17,8 млрд
В 2019 положительным +9,7 это за янв-май
в янв-июне 2019 уже +30 млрд

чуть выше вы даёте скрин - там 1,7 для периода 1-6
а откуда взяли +30 для опять же 1-6 ?
морда
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:38

  protefiks1959 написав:
  zРадио написав:Но лично мне очевидно, что момент, когда гривнехолдеры будут играть в музыкальные стулья, уже не за горами
В каком именно смысле?


В смысле, что одновременно бросятся за долларом, которого всем не хватит, что результирует обвалом гривны
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та що ж ви всі такі перелякані?
Іде сезонна багаторічно-циклічна ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого, має всі шанси за якийсь час сезонно-циклічно змінити напрямок з затухаючою амплітудою. Поки позитиву додає ситуація з цінами на сировини на міжнародному ринку при хорошому врожаї, значний ріст галузі ІТ. Та позика "Нафтогазу"...
Крім того, ревальвація абсолютно не зачіпила пересічних. З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили. На МБ НБУ з початку року купив 2,4 млрд і продав 231 млн.
Зрештою, біснуйтеся...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:07

  stas_rst написав:ІМХО, курс піде вверх дуже швидко, але не зараз, оскільки на даний час фактично заморожені більшість кабміновських проектів ... після 19-25 вересня може бути уже новий КМ, тоді й розвернуться на "освоєння" бюджету до нового року (хто не освоїть, вернуть взад в казну :) ) по усіх напрямках.
+ серпень-вересень - максимальні у цьому році виплати боргу, то й пилососить НБУ валюту в закрома. А потім - ой-йой :)
До кінця серпня, думаю, в районі 25.5-26.3

Ви не врахували вихід на ринок зернотрейдерів
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пулями пробито днище котелка,
Маркитанка юная убита...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:55

  alex_dvornichenko написав:
  twin написав:Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)

Доллар дешевеет — бензин дорожает.
Доллар дорожает — бензин дорожает.
Доллар ничего не делает — бензин дорожает.
Бензин целеустремлённый и плевал на условности. Будь как бензин!
да продайте вы уже свои форды фольксвагены марседесы и бмдаблю и купите лифчики и так как 90% владельцев , 95% времени из города не выезжают. будете ездить БЕСПЛАТНО ну 20 грн на 100 км это по сравнению с бензином бесплатно. https://stroom.ua/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0 ... ssan-leaf/ и порог входа значительно ниже чем в Облигации гос займа :mrgreen: а если посчитать экономию на масле фильтрах , ремонте такая ваша инвестиция получит более 30% годовых.
Я тут недавно посчитал расходы знакомого на 9-ке на периоде в два ( два с половиной) года,на 1 км получилось 1,25 грн на 1 км ,БЕЗ бензина БЕЗ капитального ремонта, а с бензином все 3,25 грн \ км
Востаннє редагувалось yama в Пон 29 лип, 2019 21:08, всього редагувалось 3 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:55

  orest написав:З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.

если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 20:57

  Яша написав:Минфин временно прекращает продажи валютных овгз.

это факт ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:02

  vovan_prm написав:Читая форум, имею два наблюдения.
1. Открылось много законсервированных учеток. К чему бы это?
2. Многие (осмысленно или нет) выражают непонимание природы ОВГЗ.
Часто звучит, мол пойдут стадом нерезы на выход и всё, кирдык.
Прослеживается два очевидных варианта вывода "горячего иностранного капитала".
Выйти по погашению и не перевкладываться, а так же избавиться от бумаг на вторичном рынке.
В обоих случаях котировки неизбежно пойдут вниз.
Как гласит теория спроса и предложения, снижение котировок неизбежно вызывает одной группы инвесторов желание "пересидеть просадку", а у другой приобрести просевший актив в ожидании коррекции( а то и роста). Вы конечно можете сказать, что есть еще третья, пятая и десятая группы и, что это не инвесторы, а спекули. И конечно же Вы будете правы.
Но нет ничего страшнее для всех групп, инвесторов и спекулей, чем потеря денег.
Это, в принципе, и есть основной опорой такого свойства рынка как саморегуляция.
Пока заемщик исправно выполняет обязательства, его бумаги будут пользоваться спросом.
извините за политику, но если вдруг карлику переклинит в мозгу пойти в атаку :shock: сухопутный коридор в Крым и т.п., я понимаю что такая угроза висит над нами уже 5 лет и все уже привыкли , но это не сбрасывает этот вариант со счетов
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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