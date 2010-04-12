Та що ж ви всі такі перелякані? Іде сезонна багаторічно-циклічна ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого, має всі шанси за якийсь час сезонно-циклічно змінити напрямок з затухаючою амплітудою. Поки позитиву додає ситуація з цінами на сировини на міжнародному ринку при хорошому врожаї, значний ріст галузі ІТ. Та позика "Нафтогазу"... Крім того, ревальвація абсолютно не зачіпила пересічних. З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили. На МБ НБУ з початку року купив 2,4 млрд і продав 231 млн. Зрештою, біснуйтеся...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
stas_rst написав:ІМХО, курс піде вверх дуже швидко, але не зараз, оскільки на даний час фактично заморожені більшість кабміновських проектів ... після 19-25 вересня може бути уже новий КМ, тоді й розвернуться на "освоєння" бюджету до нового року (хто не освоїть, вернуть взад в казну ) по усіх напрямках. + серпень-вересень - максимальні у цьому році виплати боргу, то й пилососить НБУ валюту в закрома. А потім - ой-йой До кінця серпня, думаю, в районі 25.5-26.3
twin написав:Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)
Доллар дешевеет — бензин дорожает. Доллар дорожает — бензин дорожает. Доллар ничего не делает — бензин дорожает. Бензин целеустремлённый и плевал на условности. Будь как бензин!
да продайте вы уже свои форды фольксвагены марседесы и бмдаблю и купите лифчики и так как 90% владельцев , 95% времени из города не выезжают. будете ездить БЕСПЛАТНО ну 20 грн на 100 км это по сравнению с бензином бесплатно. https://stroom.ua/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0 ... ssan-leaf/ и порог входа значительно ниже чем в Облигации гос займа а если посчитать экономию на масле фильтрах , ремонте такая ваша инвестиция получит более 30% годовых. Я тут недавно посчитал расходы знакомого на 9-ке на периоде в два ( два с половиной) года,на 1 км получилось 1,25 грн на 1 км ,БЕЗ бензина БЕЗ капитального ремонта, а с бензином все 3,25 грн \ км
Востаннє редагувалось yama в Пон 29 лип, 2019 21:08, всього редагувалось 3 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
vovan_prm написав:Читая форум, имею два наблюдения. 1. Открылось много законсервированных учеток. К чему бы это? 2. Многие (осмысленно или нет) выражают непонимание природы ОВГЗ. Часто звучит, мол пойдут стадом нерезы на выход и всё, кирдык. Прослеживается два очевидных варианта вывода "горячего иностранного капитала". Выйти по погашению и не перевкладываться, а так же избавиться от бумаг на вторичном рынке. В обоих случаях котировки неизбежно пойдут вниз. Как гласит теория спроса и предложения, снижение котировок неизбежно вызывает одной группы инвесторов желание "пересидеть просадку", а у другой приобрести просевший актив в ожидании коррекции( а то и роста). Вы конечно можете сказать, что есть еще третья, пятая и десятая группы и, что это не инвесторы, а спекули. И конечно же Вы будете правы. Но нет ничего страшнее для всех групп, инвесторов и спекулей, чем потеря денег. Это, в принципе, и есть основной опорой такого свойства рынка как саморегуляция. Пока заемщик исправно выполняет обязательства, его бумаги будут пользоваться спросом.
извините за политику, но если вдруг карлику переклинит в мозгу пойти в атаку сухопутный коридор в Крым и т.п., я понимаю что такая угроза висит над нами уже 5 лет и все уже привыкли , но это не сбрасывает этот вариант со счетов
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html