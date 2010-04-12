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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1641164216431644

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 232
вище 25.65
51%
119
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:
  orest написав:З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.

если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.


А что они с этим в разы больше купленным делают? По моим наблюдениям за близлежащими обменками, присутствующими на миняйле - они постоянно работают в 2 стороны со спредом в 5-6 коп
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:07

  SILVER_UA написав:
  orest написав:З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.

если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.

О боги, і куди вони потім це "значно більше" дівають???? А звідки грн на "значно більше" беруть???
Частину письменників треба в Трускавець, в ріксоси до слуг народу на інтенсив... :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:30

  orest написав:О боги, і куди вони потім це "значно більше" дівають???? А звідки грн на "значно більше" беруть???

продают мимо кассы по другому курсу. Все обменки со спредом овер 15 коп работают как "пылесосы" в конечном итоге
SILVER_UA
 
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