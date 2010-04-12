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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:04
SILVER_UA написав: orest написав:
З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.
если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.
А что они с этим в разы больше купленным делают? По моим наблюдениям за близлежащими обменками, присутствующими на миняйле - они постоянно работают в 2 стороны со спредом в 5-6 коп
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:07
SILVER_UA написав: orest написав:
З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.
если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.
О боги, і куди вони потім це "значно більше" дівають???? А звідки грн на "значно більше" беруть???
Частину письменників треба в Трускавець, в ріксоси до слуг народу на інтенсив...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:30
orest написав:
О боги, і куди вони потім це "значно більше" дівають???? А звідки грн на "значно більше" беруть???
продают мимо кассы по другому курсу. Все обменки со спредом овер 15 коп работают как "пылесосы" в конечном итоге
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