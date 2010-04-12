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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:04
SILVER_UA написав: orest написав:
З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.
если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.
А что они с этим в разы больше купленным делают? По моим наблюдениям за близлежащими обменками, присутствующими на миняйле - они постоянно работают в 2 стороны со спредом в 5-6 коп
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:07
SILVER_UA написав: orest написав:
З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.
если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.
О боги, і куди вони потім це "значно більше" дівають???? А звідки грн на "значно більше" беруть???
Частину письменників треба в Трускавець, в ріксоси до слуг народу на інтенсив...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:30
orest написав:
О боги, і куди вони потім це "значно більше" дівають???? А звідки грн на "значно більше" беруть???
продают мимо кассы по другому курсу. Все обменки со спредом овер 15 коп работают как "пылесосы" в конечном итоге
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:40
sinus написав: asti написав: sinus написав:
я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))
Ви коли на небі бачите чорні хмари, ви теж висловлюєте прохання обгрунтувати, чому хтось вирішив, що буде блискавка з дощем?
А чорних хмар все більшає.
Вже на наступному тиждні відскочимо, а після виборів вже потрохи підемо до 27.[/quote]
Після виборів потроху пішли в іншу сторону! Та ще й добре пішли!
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:45
sinus написав: ramaz написав:
Порошенко не подписал закон о 100% гарантии вкладов в госбанках. И что? Вступил он в силу?
Різниця в тому, що у Порошенко була вся влада і зараз залишається , читай абсолютна монархія, а у Зе поки нічого і може так статися, що так і далі буде.
А що дозволено Юпітеру- не дозволено бику.
З вас прогнозист не дуже... Аби щось написати! Ви вже впевнились, що написали аби написати?!
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:49
Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух
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ryabchenko2
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:50
asti написав: sinus написав: vitaliian написав:asti
я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))
шо вже там той sinus намалював...?
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asti
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:51
ryabchenko2 написав:
Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух
На максимуме было дней 10 назад, 1452 было вроде. Время покупать. И не из-за разговоров о снижении ставки, а из-за гос. долга и торгового и бюджетного дефиуита.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 22:07
orest написав:
ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого
Чим викликана необхідність екстреної легалізації награбованого саме зараз?
Все вдруг решили стать честными и кристальными?...
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