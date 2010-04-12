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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1642164316441645>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 232
вище 25.65
51%
119
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:
  orest написав:З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.

если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.


А что они с этим в разы больше купленным делают? По моим наблюдениям за близлежащими обменками, присутствующими на миняйле - они постоянно работают в 2 стороны со спредом в 5-6 коп
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:07

  SILVER_UA написав:
  orest написав:З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.

если правильно понимаю, то это статистика по банкам. Обменки, которые не учтены, по моим наблюдениям в разы больше покупают у населения, чем продают.

О боги, і куди вони потім це "значно більше" дівають???? А звідки грн на "значно більше" беруть???
Частину письменників треба в Трускавець, в ріксоси до слуг народу на інтенсив... :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:30

  orest написав:О боги, і куди вони потім це "значно більше" дівають???? А звідки грн на "значно більше" беруть???

продают мимо кассы по другому курсу. Все обменки со спредом овер 15 коп работают как "пылесосы" в конечном итоге
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:40

  sinus написав:
  asti написав:
  sinus написав:я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))

Ви коли на небі бачите чорні хмари, ви теж висловлюєте прохання обгрунтувати, чому хтось вирішив, що буде блискавка з дощем?
А чорних хмар все більшає.
Вже на наступному тиждні відскочимо, а після виборів вже потрохи підемо до 27.[/quote]
Після виборів потроху пішли в іншу сторону! Та ще й добре пішли!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:45

  sinus написав:
  ramaz написав:Порошенко не подписал закон о 100% гарантии вкладов в госбанках. И что? Вступил он в силу?

Різниця в тому, що у Порошенко була вся влада і зараз залишається , читай абсолютна монархія, а у Зе поки нічого і може так статися, що так і далі буде.
А що дозволено Юпітеру- не дозволено бику.

З вас прогнозист не дуже... Аби щось написати! Ви вже впевнились, що написали аби написати?!
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Зрештою, біснуйтеся...


ідіть на свій вата сайт і там *моцартуйтесь" досхочу :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:50

  asti написав:
  sinus написав:
  vitaliian написав:asti я ожидаю девал как минимум до 27,5 во 2м полугодии. Более точно не могу спрогнозировать, октябрь-ноябрь. Поживём увидим)
Цей рівень буде вже в наступному місяці, в грудні чекаємо до 38.
з якої радості? Обґрунтуйте будь ласка//))
шо вже там той sinus намалював...?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:51

  ryabchenko2 написав:Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух

На максимуме было дней 10 назад, 1452 было вроде. Время покупать. И не из-за разговоров о снижении ставки, а из-за гос. долга и торгового и бюджетного дефиуита.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого


Чим викликана необхідність екстреної легалізації награбованого саме зараз?

Все вдруг решили стать честными и кристальными?...
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