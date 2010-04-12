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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 232
вище 25.65
51%
119
25.55 - 25.6499
10%
24
25.45 - 25.5499
7%
16
25.40 - 25.4499
8%
18
25.35 - 25.3999
4%
9
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
6
нижче 25.25
16%
37
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:12

  ryabchenko2 написав:Золото, кстати, на максимуме за последние 5 лет. "Это жжж неспроста" (с) Пух


Золото будет дорожать и дальше в среднесроке. Это связано с изменением его статуса как актива золотовалютных резервов - частичным возвращением золотого стандарта (т.н. Basel III).

Раньше под золото центробанки могли печатать только 50% его денежного эквивалента, а с 1-го апреля - все 100%. Это одновременно и повышает спрос на золото, и увеличивает объем фиатных денег, обреченных дешеветь ко всем твердым активам.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:42

  Alex2007 написав:
  orest написав:ревальвація трохи підсилена додатковими позитивними факторами екстренної легалізації награбованого


Чим викликана необхідність екстреної легалізації награбованого саме зараз?

Все вдруг решили стать честными и кристальными?...

Не будете отрицать таланты американских служб искать и находить грязные деньги ? Поступил чёткий сигнал, верните деньги в Украину, хоть инвестициями, хоть облигациями, иначе будет бо-бо.
Тут помимо местного грабь награбленное ещё и геополитические интриги.
Или вы считаете Зе реваншистом и поклонником русского мира ?
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

twin написав:Ну що наступний крок за бензином, а то якось дорого на запрвках)
Уже по 20 грн есть

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